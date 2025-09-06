ESTRAM, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tramvay seferlerinde 8 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesi uygulamasına geçecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Yaz tatilinin bitip okulların açılması ile birlikte kış tarifesine geçecek olan ESTRAM tramvay sefer sıklıklarını arttıracak. Öğrencilerin ders başı yaptığı bu dönemde yolcu yoğunluğu dikkate alınarak yapılan planlamalar 8 Eylül Pazartesi gününden itibaren devreye alınacak.

ESTRAM, kış tarifesine ait sefer saatlerinin resmi internet sitesi (www.estram.com.tr) ve mobil uygulamadan ve duraklarda yer alan panolardan takip edilebileceğini duyurdu.