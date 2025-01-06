Bursa'da CHP Yıldırım örgütünde İlçe Başkanı İlhami Gün'e tepki gösteren 5 yönetim kurulu üyesi istifa etmişti. Bugün 3 istifa haberi daha geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde CHP'de yeni yılın ilk günü istifa depremi yaşanmıştı.

Yönetim kurulu üyeleri istifa için sundukları dilekçede karar alma süreçlerinden dışlandıklarını belirtmişti. İstifa eden üyeler, İlhami Gün'ü ilçe örgütünü bir patron gibi yönetmeye çalıştığını da eklemişti.

CHP Yıldırım'da istifa eden isimler; Rüstem Toksöz, Muhammet Karasu, Burak Celep, Sibel Demirbaş, Semih Esen olurken, istifalara Sevda Kayışoğlu, Alişan Kılıç ve Fatih Yılmaz da katıldı. Bu istifalarla yönetim 12 kişinin altına düştüğü belirtildi.

Yönetimin düşmesi sonrasında gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi.