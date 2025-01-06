CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, 2024 yılında vatandaşların bankalara ödediği faizin 850 milyar lirayı bulduğunu belirterek, AKP hükümetinin yüksek faiz politikalarının kamu bankalarının kârını artırırken vatandaşı tefeci faizine sürüklediğini söyledi.

Kanko, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı yüksek faizli mali politikaların vatandaşları borç bataklığına itip kamu bankalarını zengin ettiğini ifade etti. “AKP’nin dar gelirli vatandaşın sırtından alıp bankalara aktardığı bu ekonomik model, binlerce ailenin yıkılmasına neden olmuştur” dedi.

VATANDAŞ BANKALARA VE FAİZE ÇALIŞIYOR!

2024 yılının kamu bankaları açısından altın yıl olduğunu belirten Kanko, kamu bankalarının karını yüzde 49,5 artırarak 137,3 milyar liradan 205,2 milyar liraya çıkardığını açıkladı. Buna karşın vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarına ödediği faiz oranları ise rekor düzeyde arttı.

“Yüksek faiz oranları ve giderek artan borç yükü, vatandaşları tamamen bankalara mahkûm etti. 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde vatandaşların bankalara ödediği toplam faiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 276,5 artarak 769,2 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın yılın tamamında yaklaşık 850 milyar liraya çıktığını öngörüyoruz. Vatandaşlar bireysel kredi borçları için 463,3 milyar lira, kredi kartı borçları için ise 305,9 milyar lira faiz ödedi” diye konuştu.

Kanko, kredi kartı borçlarına ödenen faizlerin bir önceki yıla göre yüzde 273,6 oranında arttığına dikkat çekerek, bireysel kredi faizlerinde de yüzde 89 oranında artış yaşandığını ifade etti.

AKP, HALKIN DEĞİL SERMAYENİN ÇIKARLARINI KORUYOR

Kanko, hükümeti sert sözlerle eleştirerek şöyle devam etti:

“Bu hükümet, halkın refahını değil, bankaların ve büyük sermaye gruplarının çıkarlarını gözetmektedir. Vatandaş borç yükü altında ezilirken, kamu kaynaklarıyla şişirilen ekonomik büyüme masallarına kimse inanmıyor. AKP’nin dayattığı bu ekonomik model, sosyal adaletin altını oymakta, gelir dağılımını bozmakta ve ülkeyi daha büyük bir ekonomik krize sürüklemektedir.

Hükümet, derhal halkın yanında yer alan, faiz yükünü hafifleten ve gelir adaletini sağlayan bir ekonomik model geliştirmek zorundadır. Halkın sırtından alınan bu ağır yük sona erdirilmeden gerçek bir refah sağlanamaz.”

CHP olarak, adil, halktan yana bir ekonomik düzen için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Kanko, vatandaşların hak ettiği ekonomik güvence ve sosyal adaleti sağlamak için her alanda çalışacaklarını vurguladı.