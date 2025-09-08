Bursa'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde 3 okulu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencileri yalnız bırakmadı. Yeni dönenim ilk gününde 3 ayrı okulu ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte ilk ziyaretini Naz Özdilek İlkokulu’na yapan Başkan Yılmaz, ilk derslerine giren çocukların heyecanına ortak oldu. Başkan Yılmaz sohbet ettiği miniklere, çelik termos hediye etti. Başkan Yılmaz’ın ikinci durağı Samanlı Fen Lisesi oldu. Burada öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yılmaz, okulun ihtiyaç ve eksikleri hakkında bilgi aldı.

GENÇLERLE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Başkan Yılmaz’ın son durağı ise Yıldırım Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Burada düzenlenen ‘Sıfır Atık Oyunları’ ve ‘Gençlerle Tecrübe Paylaşımı’ programlarına katılan Başkan Yılmaz hem gençlerle sohbet etti hem de tecrübelerini paylaştı. Gençlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yılmaz; “Yıldırım Belediyesi olarak biliyoruz ki; gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır. Bugün attığımız her adım, yarın daha güçlü, daha üretken, daha bilinçli bir Yıldırım içindir. Sosyal, kültürel ve kişisel gelişiminiz için olduğu kadar, sağlıklı bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için de yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

50 BİN MATARA DAĞITILACAK

Yıldırım Belediyesi’nin, ‘Plastiksiz Yıldırım’ projesiyle ilgili gençlere bilgi veren Başkan Yılmaz, “Bugün burada sadece bir etkinlik düzenlemiyoruz. Aynı zamanda Yıldırım’ın gelecek vizyonunu birlikte inşa ediyoruz. Türkiye’nin ilk plastiksiz kütüphanesi olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemizle başlattığımız bu yolculukta, yaklaşık 1 milyon plastik şişenin doğaya karışmasını önledik. Bu başarıyı bir üst seviyeye taşıdık ve “Plastiksiz Okul” modelini hayata geçirdik. Bugün İMKB Anadolu Lisesi’nde, Plastiksiz Yıldırım projemizin 5. okulundayız. Plastiksiz Okul projesi ile öğrencilerimize çelik mataralarımızı teslim ediyor ve su arıtma cihazımızı devreye alıyoruz. Bu yıl sonuna kadar 75 okulumuzda su arıtma cihazı kurmayı, öğrencilerimize yaklaşık 50 bin çelik matara dağıtmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK’

Gençleri, çevreye karşı duyarlı olmaya davet eden Başkan Yılmaz, “Plastik kullanımını azaltmak bir tercih değil, geleceğe karşı bir sorumluluktur. Sizler, bu değişimin en önemli parçasısınız. Bugün aldığınız her küçük önlem, kullanmadığınız her plastik şişe, bu dünyaya bırakacağınız büyük bir iyilik olacak. Sizler, sadece bugünün öğrencileri değil; yarının bilim insanları, çevre savunucuları ve liderlerisiniz. Biz, sizin daha sağlıklı bir çevrede büyümeniz için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyız. ‘Plastiksiz Yıldırım’ hareketi, sadece plastik tüketimini azaltma projesi değil, bir yaşam biçimi dönüşümüdür. Bugün attığımız bu küçük adım, yarınlara büyük bir umut olacak. Türkiye’nin ilk plastiksiz kütüphanesinden, şimdi plastiksiz kentine uzanan bu yolculuğu Yıldırım’dan başlattık” diye konuştu.