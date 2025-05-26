Bursa Yıldırım Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi 22 Mayıs tarihinde TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği ve birincisini düzenlemiş oldukları UHAL FEST 25'i bir arada yaptı.BURSA (İGFA) - Yapılan etkinliğe Yıldırım Kaymakamı Sayın Metin Esen, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Akbulut, Bursa Büyük Koleji Kurucusu Orhan Adanur, okul müdürleri, Eğitim Bir Sen Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet Akif Bingöl ve Türk Eğitim Sen Bursa 2. Şube Başkanı Fatih Gümüş katıldı.

Yapılan etkinlikler ile ilgili Okul Müdürü Arif Ataç, “Okulumuzda bilim, kültür, kariyer, sanat ve spor alanlarında; üniversite öğrenci topluluklarının ve okulumuz topluluklarının stand açtığı, ortaokul 8. sınıf lise ve üniversite öğrencilerinin bir araya geldiği ve tecrübelerini projelerini paylaştıkları bir festival gerçekleştirdik.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, Teknofest projeleri, üniversite kulüplerinin proje ürünlerinin sergilendiği, resim sergisi, müzik dinletisi ve spor müsabakalarının yer aldığı festivalimizle öğrencilerimizin üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamları hakkında bilgilenmelerinin yanı sıra 8. sınıf öğrencilerinin okulumuz hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır” dedi.

Desteklerinden dolayı Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Bursa Tıp Fakültesi, Mudanya Üniversitesi, Uhal Mezunları ve Katılım sağlayan herkese teşekkür eden Ataç, “Önümüzdeki yıl daha çok katılımcı ile bu etkinliğimizi gelenek haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.