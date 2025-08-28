Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, önceki dönemlerde görev yapan Belediye Meclis üyeleriyle bir araya gelerek projelerini paylaştı, önerileri dinledi.BURSA(İGFA) - Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, önceki dönemlerde görev yapan Belediye Meclis üyeleri ile buluştu.

‘Şeffaf ve katılımcı belediyecilik’ ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, hizmet ve projelerinde de ortak aklı öncelik ediniyor. Her hafta en az bir mahalleyi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluşan, sık sık sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek talep ve fikirlerini dinleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu defa da önceki dönemlerde görev yapan Belediye Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Belediye Meclisi eski üyelerine proje, çalışma ve hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, detaylı sunum yaptıktan sonra da; soruları cevaplayıp, öneri, fikir ve talepleri dinledi.

İSTİŞARE İLE YÖNETİM

Göreve geldiği ilk dönemden bu yana istişare ve ortak akla öncelik verdiğini vurgulayan Başkan Yılmaz; “Yıldırım’ı, kentin sakinleriyle, esnafıyla, dinamikleriyle birlikte yönetiyoruz. Bir mahallenin hangi hizmete ihtiyaç duyduğunu ve önceliklerini en iyi o mahallenin sakinleri bilir. Bu nedenle sürekli mahallelerimizi ziyaret ediyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Hizmet ve projelerimiz de buna göre şekillendiriyoruz. Bugün de çok kıymetli, önceki dönemlerde görev yapan Belediye Meclis üyelerimizle bir araya geldik. Hem çalışmalarımızı anlattık hem de onların fikir ve önerilerini dinleyip, not ettik. Bundan sonra da Yıldırım’ı ortak akıl ve istişare ile yönetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.