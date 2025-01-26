Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Doktor Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi ve mahalle ziyaretleri kapsamında Selçukbey Mahallesi sakinleriyle buluşup istek ve önerilerini dinledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım’ın kültür sanat ve sporda parlayan yeni yüzü olan Doktor Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Oktay Yılmaz, haziran ayından bu yana spor kurslarının devam ettiği tesisin kütüphane ve modern kitap kafe bölümünün Mayıs ayında hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Gerçekleştirilen teknik ziyaretin ardından mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Yılmaz, talep ve önerileri dinledi, notlarını aldı.

Mahallelerin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimsenin bilemeyeceğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz” dedi.

Her mahallenin öncelikli ihtiyaçları olduğunu söyleyen Yılmaz, “Yıldırım’ın her köşesine hizmet götürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Selçukbey Mahallesi’nde çalışmalarda sona geldiğimiz Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Sonrasında hemşehrilerimiz ile buluşarak taleplerini dinledik ve projelerimizle ilgili bilgi verip fikirlerini aldık. Hepimiz için çok faydalı bir buluşma olduğu kanaatindeyim. Bu buluşmalarda ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Yıldırım’ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.