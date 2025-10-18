Bursa Yenişehir Belediyesi tarafından 3 bin 84 metrekarelik bakım evi ve 7 bin 674 metrekare doğal yaşam alanı olmak üzere toplamda 13 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek, modern Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın temeli atıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi, sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için ilçeye modern bir Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı kazandırıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine, Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay'ın yanı sıra Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nacettin Doğan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda hayvansever ve vatandaş katıldı.

'MERHAMETİN VE VİCDANIN SEMBOLÜ'

Törende konuşan Belediye Başkanı Ercan Özel, projenin sadece bir inşaat değil, merhametin ve vicdanın sembolü olduğunu vurguladı. Başkan Özel, 'Bugün burada yalnızca bir temel atmıyoruz; sesini duyuramayan can dostlarımız için bir umut kapısı aralıyoruz. Bir kentin medeniyet seviyesi, sokaklarında yaşayan canlılara gösterdiği merhametle ölçülür. Biz bu anlayışla hareket ediyor, merhameti yönetim anlayışımızın merkezine koyuyoruz' dedi.

'Bu program, bizim için çok şey ifade ediyor,' diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Her gün, yaralı bir canı kurtarmak için koşan, aç kalan bir kediyi besleyen, yağmurda ıslanan bir köpeğe karton uzatan hayvanseverler için artık yalnız olmadıklarının en büyük göstergesidir bu proje. Belki birçoğumuzun evinin önünde, okul yolunda, parklarda: Yağmurda ıslanan, aç kalan, gözlerimizin içine sessizce bakan canlar var. Onların bizden istedikleri çok basit aslında: bir kap yemek, biraz sevgi, biraz güven: Ve sadece görülmek. İşte bugün, bizler onları gördüğümüzü söylüyoruz. Sizleri duyduk, hissettik: ve artık sadece üzülmekle kalmayıp bir şeyler yapıyoruz.'

'HAYVANSEVER DOSTLARIMIZ YALNIZ DEĞİL'

Başkan Özel, yıllardır ilçedeki hayvanseverlerle birlikte yürütülen çalışmaların bu projeyle taçlandığını belirterek, 'Hayvanseverlerimizle birlikte yıllarca dağlarda yaban hayvanlarına mama desteğinde bulunduk. Bugün ise o merhameti kalıcı hale getiren bir tesisi hayata geçiriyoruz. Bu proje, hayvansever dostlarımız için yalnız olmadıklarını gösteren en anlamlı adım' dedi.

'UMUT YUVASI OLACAK'

'Bu hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı her birimiz için bir umut yuvası olacak,' diyen Özel, sözlerine şu ifadelerle devam etti: 'Yaralı bir pati burada şifa bulacak, korkmuş bir can burada güveni yeniden öğrenecek ve bir çocuk, burada ilk defa bir köpeği sevmenin ne kadar güzel bir his olduğunu yaşayacak. Düşünsenize: Belki bir gün bu tesiste iyileşen bir köpek, bir ailenin hayatına neşe katacak. Belki bir kedi, sıcak bir kucağın içinde huzuru bulacak. İşte o an, bizler insanlığımızı yeniden hatırlayacağız.'

13 BİN METREKARELİK YAŞAM ALANI

Toplam 13 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek tesis; 3 bin 84 metrekarelik hayvan bakımevi, 7 bin 674 metrekarelik doğal yaşam alanından oluşacak. Proje kapsamında ameliyathane, muayene odası, karantina ve yoğun bakım üniteleri, röntgen ve ultrason cihazları, tekli köpek alanları, anne ve yavru yaşam alanları yer alacak. Başkan Özel, 'Bu merkez yalnızca bir bakım tesisi değil, aynı zamanda bir eğitim ve farkındalık merkezi olacak. Çocuklarımız burada hayvan sevgisini, şefkati ve sorumluluk bilincini öğrenecek' diye konuştu.

'SATIN ALMA, SAHİPLEN' KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞACAK

Yenişehir Belediyesi, projeyle birlikte 'Satın alma, sahiplen' anlayışını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Başkan Özel, 'Belki bir gün burada tedavi gören bir köpek, bir ailenin hayatına neşe katacak. Belki bir kedi, sıcak bir kucağın içinde huzuru bulacak. Bu tesis, vicdanın ve yaşam hakkına saygının somut bir nişanesi olacak' dedi.

TEŞEKKÜR VE AÇILIŞ TARİHİ MÜJDESİ

Başkan Ercan Özel, projenin hayata geçmesinde destek veren kurumlara teşekkür ederek, 'Bursa Valiliğimize, Yenişehir Kaymakamlığımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve en çok da bu projeye gönül veren hayvansever dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum' dedi. Tesisin bahar aylarında hizmete açılacağını belirten Özel, 'Sokak canlılarımız Allah'ın sessiz emanetleridir. Yenişehir'de hiçbir can sahipsiz kalmayacak' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

'HAYVANLARIMIZ ARTIK DAHA GÜVENDE OLACAK'

Törende konuşan Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay da sahipsiz hayvanlar konusunun hem vicdani hem de toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, 'İnşallah bundan sonra sahipsiz hayvanlarımız sokaklarda mağdur olmayacak, modern ve sağlıklı ortamlarda korunacaklar. Bu güzel tesiste hayvanlarımız güvenli alanlara kavuşacak, vatandaşlarımız ve çocuklarımız da burada hayvan sevgisini öğrenecek. Medeniyetin gereği, hayvanların mağdur edilmediği sağlıklı bir ortamda yaşamalarıdır. Ben Sayın Başkan Ercan Özel'e böyle bir tesisi ilçemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum' dedi.

ÖRNEK BİR PROJEYE İMZA ATILDI

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nacettin Doğan da, Yenişehir Belediyesi'nin örnek bir projeye imza attığını vurgulayarak, 'Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Ercan Özel'in büyük gayretleriyle bugün temeli atılan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın en kısa sürede tamamlanacağına ve bu konuda örnek bir proje olacağına inanıyorum. Kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, temeli atılan bu güzel tesisin hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi.