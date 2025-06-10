Bursa'da Yenişehir Belediyesi’nin desteklediği Güneşin Kadınları Kooperatifi, “Yarhisar Turizm Projesi” ile Avrupa Birliği’nden 103 bin 800 Euro hibe kazanarak ilçede bir ilki başardı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Güneşin Kadınları Kooperatifi, Avrupa Birliği’nin Kooperatiflere Destek Hibe Programı’na “Güneşin Kadınları Yarhisar Turizm Projesi” ile başvurdu.

Yüzlerce proje arasından sıyrılarak büyük bir başarı elde eden kooperatif, 103 bin 800 Euro’luk hibe almaya hak kazandı. Proje, Yarhisar’ı ulusal ve bölgesel bir turizm destinasyonu haline getirerek bölge halkına alternatif gelir kaynakları sunmayı ve sürdürülebilir iş alanları oluşturmayı hedefliyor.

“YÜZLERCE PROJE ARASINDA ZİRVEYE ÇIKTIK”

Güneşin Kadınları Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naciye Özdemir, “Yenişehir’de bir ilki başarmanın gururunu yaşıyoruz. Yarhisar Şelalesi’nin yanındaki alanda hayata geçireceğimiz projemiz, AB’nin Enhancer çağrısında en yüksek destek oranına ulaşan projelerden biri oldu. Bu hibe ile Yarhisar’ı turizme kazandırarak ilçemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacağız. İlk etapta 12 kişiye istihdam yaratılacak. Ayrıca, bu başarıyla diğer kadın kooperatiflerine de fon bulma konusunda örnek oluyoruz. Destekleri için Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’e teşekkür ediyoruz” dedi.

“YARHİSAR’IN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ TURİZME AÇILIYOR”

Proje Koordinatörü Tijen Yener, Yarhisar’ın tarihi ve doğal zenginliklerinden ilham alarak projeyi geliştirdiklerini belirtti. Yener, Yenişehir Belediyesi Proje Ekibi ile gerçekleştirdikleri ortak akıl buluşmalarıyla projeyi şekillendirdiklerini belirterek, "Hem kooperatifimizdeki kadınlara hem de Yenişehir’deki kadınlara katkı sağlayacak bu çalışma, AB tarafından büyük beğeni topladı. Yenişehir’e ilk kez AB fonu kazandırdık” dedi.

“İLÇEMİZİ KALKINDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, kooperatifi tebrik ederek, “Yenişehir’in tarım kenti kimliğinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıkmasını istiyoruz. Güneşin Kadınları Kooperatifi’nin bu tarihi hibe başarısı, ilçemizin turizm potansiyelini ortaya koyuyor. Kooperatiflerimizi ve kamu yararına çalışan derneklerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu tür projelerle Yenişehir’i kalkındırmayı sürdüreceğiz” dedi.