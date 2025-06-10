Haftalık çalışmasına 11 Haziran Çarşamba günü başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda 28. Dönem ikinci devre için Başkanlık Divanı üyeleri seçilecek. Genel kurul, gündemindeki kanun tekliflerini de görüşmeye devam edecek.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, 11 Haziran Çarşamba günü haftalık çalışmalarına başlayarak 28. Dönem İkinci Devre için 4 Meclis Başkanvekili, katip üyeler ve idare amirlerini seçecek. Seçimlerin ardından Genel Kurul, gündemindeki kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek.

Bu hafta ele alınacak "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.

Teklife göre, kuvvet komutanlıklarında rütbe karşılama oranlarındaki eksiklik veya fazlalık durumunda, personel ihtiyacını karşılamak için rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, dolu kadroların yüzde 2’sini aşamayacak.

Meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak.

Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesi kurma yetkisine sahip olacak.

TBMM'de ihtisas ve araştırma komisyonları da çalışmalarını sürdürecek.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, TOBB Tarım Kurulu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve akademisyenlerle görüşmeler yapacak. Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınını inceleyen komisyon ise rapor için son hazırlıkları tamamlayacak.