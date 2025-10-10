Bursa'da Yenişehir Belediyesi ilçe genelindeki zincir marketlerde denetimleri sıklaştırdı. Belediye Başkanı Ercan Özel, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için zabıta ekiplerinin denetimleri aralıksız sürdüreceğini duyurdu.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

İlçe genelinde faaliyet gösteren 28 markette inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri; ürün fiyatlarını ve hijyen koşullarını denetledi.

Marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese edilirken, Tüketici Kanunu'na aykırı iş yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekiplerinin halkın huzuru ve refahı için çalıştığını vurgulayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 'Ekiplerimiz, marketlerde rafları dolaşarak ürünlerin etiketlerini, gramaj eksikliklerini, reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklılıklarına yönelik kontrollerini gerçekleştirip, güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek' dedi.