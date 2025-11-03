Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Mahmudiye Mahallesi sakinleri, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i ziyaret ederek mahallede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Mahmudiye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz, Mahmudiye Muhtarlığı adına Aza Mesut Yılmam ve mahalle sakinlerini belediyede ağırladı.

Başkan Ercan Özel ve ekibinin Mahmudiye mahallesine bugüne kadar yaptığı ziyaretlerin ardından mahalleliler ilk defa iade-i ziyarette bulundu. Toplantıda talepler, devam eden projeler ve çözüm bekleyen konular kapsamlı biçimde ele alındı. Ziyarette, Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adem Yılmam da hazır bulundu. Başkan Özel, Mahmudiye'nin öncelikli ihtiyaçları konusunda yürütülen çalışmalar, planlanan projeler ve ilgili kurumlarla sürdürülen girişimler hakkında mahalle halkına bilgi verdi. Toplantıda, Mahmudiye Mahallesi'nin gelişimi açısından önem taşıyan bir dizi başlıkta karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

'TAHSİSİ BÜYÜKŞEHİRDE OLAN DÜĞÜN SALONU YAPTIRILACAK'

Geçmiş yıllarda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen, ancak yapımı tamamlanamayan Mahmudiye Düğün Salonu hakkında bilgilendirme yapan Başkan Ercan Özel, 'Mahmudiye Düğün Salonu arazisinde yeniden çalışma başlatılması için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım İşleri Müdürlüğü ve Etüd Proje Müdürlüğü ile görüşmeler yapılıyor. En kısa sürede mahallenin düğün salonuna kavuşturulması için koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

KÖY ARAZİLERİ MAĞDURİYETİ

Başkan Özel, mahalle sakinlerinin yaşadığı mağduriyetlerden birinin de köy arazileri olduğunu ifade ederek, 'Tapuları alınmasına rağmen 'ot parası' ödenmediği gerekçesiyle Milli Emlak'a devredilen köy arazileri nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi mahalle halkımıza hukuki desteği sağlayacağız' dedi. Başkan Ercan Özel ayrıca, köy konağının ikinci katının çok amaçlı salon olarak kullanılabilmesi için ön inceleme ve proje çalışmaları başlatılacağını söyledi.

ELEKTRİK VE SU ALTYAPISI

Başkan Ercan Özel, içme suyu kaynağı ve elektrik altyapı sorunuyla ilgili de şunları söyledi: 'Çiçeközü yönünden gelen ve uzun yıllar köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynak suyunun yeniden köye kazandırılması için BUSKİ tarafından altyapı yenileme çalışmaları yapılmasını sağlayacağız. Belirli saatlerde yaşanan gerilim düşümü nedeniyle sağım makinelerinin kullanılamaması sorununa kalıcı çözüm üretmek amacıyla UEDAŞ ile görüşmeler gerçekleştirilecek.'

BAŞKAN ÖZEL: 'MAHALLELERİMİZİ HALKIMIZLA EL ELE GELİŞTİRİYORUZ'

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yerel yönetim anlayışlarının merkezinde halkla birlikte hareket etme kültürünün yer aldığını vurguladı. Başkan Özel, 'Yerel yönetim anlayışımızın merkezinde, halkımızla el ele vererek sorunları birlikte çözmek ve mahallelerimizi birlikte geliştirmek yer alıyor. Mahmudiye'nin sahip olduğu tarımsal potansiyeli değerlendirerek hem üretimi desteklemeyi hem de yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Attığımız her adım, daha yaşanabilir, üretken ve güçlü bir Mahmudiye için' ifadelerini kullandı.

Mahmudiye heyetinin samimi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özel, toplantıda ele alınan konuların her biri için ilgili kurumlarla temasların kısa sürede tamamlanacağını ve sürecin belediye tarafından yakından takip edileceğini belirtti.