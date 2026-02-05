Mersin'de sinema ve görsel kültürü bir araya getiren Tekstil Mühendisi ve Sanatçı Seçil Coşgun'un 'Sinemanın İlham Veren Anıları' sergisi sanatseverlerle buluştu.

MERSİN (İGFA)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Mersin Sinema Ofisi (MSO) katkılarıyla hayata geçirilen ve Mersin Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu'nda 'Gelenekten Geleceğe Yün' temasında düzenlenen açılışla kapılarını açan sergide; geçmişin izlerini taşıyan sinema sahneleri ve animasyon ile çizgi film karakterlerinin yüne dokunmasından oluşan 36 eser yer aldı.

49 sinema filminden kesitlerin yer aldığı interaktif yarışma ise sinemanın kültürel bellekteki yerini oyun kavramı üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor. Açılışa sanatseverlerin ilgisi yoğun olurken, sergi alanında renkli ve nostaljik anlar yaşandı.

Sergi, keçe üzerine doğal renkli yünlerin iğnelenerek oluşturulduğu ve ortaya çıkan dokulu eserler aracılığıyla gelenek ve gelecek arasında köprü kurarken, aynı zamanda görsel kültürün zamansız etkisini somut bir anlatıya dönüştürdü.

Televizyonlarda 1990'lı yılların çizgi film ve anime, 2000'li yılların animasyon filmlerinin en sevilen ve hafızalarda yer eden karakterlerinden oluşan eserler, sıcacık arkadaşlıkları, samimi dostlukları ve aile bağlarının değerini sanatseverlere yeniden hatırlattı.