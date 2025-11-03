Bursa'dan Ankara'ya 5 otobüsle çıkarma yapan TÜED Uludağ Şubesi üyesi emekliler ve aileleri, Milli Mücadele ve Türk Tarihini yerinde öğrendi. Başkan Kenan Pars, kültür-tarih turlarını sürdüreceklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi, kültür-tarih gezilerine devam ediyor. Emeklilerin tarihi ve kültürel önemi yüksek yerleri görmesini sağlayan TÜED Uludağ, Ankara'da dolu dolu bir programa imza attı.

Emeklilerin sadece geçim sorununu gündeme almadıklarını onların aileleri ile birlikte tarih ve kültür gezileri ile ufuklarını da açtıklarını kaydeden TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, 5 otobüs dolusu üyeleriyle birlikte Bursa'dan başkent Ankara'ya çıkarma yaptıklarını belirterek, 'Cumhuriyetimizin 102. yıldönümünde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret ettik. Ata'mızın mozolesine Şubemiz adına çiçek bırakırken üyelerimiz ile birlikte Ulu Önder'imizin huzurunda duygu dolu anlar yaşadık. Cumhuriyetimize tüm varlığımızla sahip çıkacağımızı, onu bize emanet eden Ata'mızın huzurunda bir kez daha hep birlikte dile getirdik. Atatürk; sadece 29 Ekim, 10 Kasım günlerinde değil her gün, her saat kalbimizde yaşayacak' diye konuştu.

EMEKLİLERİMİZİN MİLLİ BİLİNCİ ARTIYOR

Tarihi yerinde görmenin eşsiz bir deneyim olduğunun da altını çizen Kenan Pars, üyeleri ve ailelerinin milli tarih ve kültür bilincini pekiştirmek amacıyla Ankara ve Çanakkale'nin yanı sıra başka kentlere de gezileri sürdüreceklerini açıkladı. Pars, emeklilerin geçim sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarının yanı sıra sosyalleşmelerine ve milli bilinçlerini de artırmaya devam edeceklerini söyledi.