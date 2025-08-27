Bursa Yenişehir’in Çamönü Köyü’nde aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Kocasu Deresi’nde yavru balıklar için köylüler seferber oldu.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çamönü Köyü’nde, aşırı sıcaklar ve yağışsız geçen günlerin etkisiyle Kocasu Deresi kuruma noktasına geldi. Derenin yatağında kalan küçük su birikintilerinde binlerce yavru balık yaşam mücadelesi verirken, köylüler duyarlı bir adım atarak harekete geçti.

Derin kuyu pompasından çektikleri suları dereye akıttıklarını belirten Çamönü Muhtarı Ercan Saka, “En azından küçük su birikintilerine sıkışıp kalan yavru balıkları kurtaralım istiyoruz. Minik su birikintileri taşıdığımız suyla genişleyip derinleşmeye başladı. Önceki gece saatlerinden itibaren bugüne kadar 500-600 ton kadar su bastık. Gün ağarınca çalışmamızın olumlu etkisini gördük” dedi.

Susuz kalan balık yavrularına su takviyesi çalışmasının örnek olmasını istediklerini ifade eden Muhtar Saka, “Buradaki manzara içler acısı. Çevreye, doğaya ve canlı yaşamına duyarsız kalamazdık. Yaptığımız çalışma işe yarıyor. Minik su birikintileri genişleyip derinleşiyor ve yavru balıklar için yaşam şansı yaratıyor. Zaten bu su birikintilerinde yaşayamayan büyük balıklar bir gecede telef oldu. Bari yavrularını kurtaralım” diye konuştu.

Yenişehir Kocasu Deresi’nde çoğunlukla sazan, akbalık ve imron cinsi balıklar yaşıyor.