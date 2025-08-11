AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’ın Yenişehir ziyaretini değerlendiren Başkan Ercan Özel, “Esnafımızın ve halkımızın yakın ilgisi bizleri oldukça memnun etti. Hemşehrilerimize yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İlçe Başkanı Mehmet İleri ve İlçe Teşkilatıyla birlikte Bursa Milletvekili Ayhan Salman’ı Yenişehir’de ağırladı. Yenişehir Ticaret Borsası, Yenişehir Ticaret Odası, Yenişehir Muhtarlar Derneği, Yenişehir Kaymakamlığı ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelen Ayhan Salman, esnaf ziyaretinde de bulundu.

‘HALKIMIZIN İLGİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Bursa Milletvekilimiz Ayhan Salman, ilçe başkanımız Mehmet İleri, meclis üyelerimiz ve teşkilat mensuplarımız ile birlikte her zaman olduğu gibi yine halkımız, esnaflarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile bir araya gelerek hemşehrilerimizin sorunlarının çözümü noktasında attığımız somut adımları paylaştık. Yenişehir Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Muhtarlar Derneği’ne yaptığımız ziyaretler oldukça verimli geçti. Esnaflarımıza yaptığımız ziyaretlerde göstermiş oldukları yakın ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Tüm halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

‘ORTAK AKIL ETKİN KILINACAK’

Yenişehir’in potansiyelini artıracak, yeni yatırımları ilçeye çekeceklerini ifade eden Başkan Ercan Özel, “Ortak aklı etkin kılacak, gönül belediyeciliğini icra ettiğimiz şehrimizde Sayın Vekilimizi ağırlamaktan onur duyduk” ifadelerini kullandı.