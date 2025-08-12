Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Sanayi ve Teknoloji Bursa İl Müdürü Aydın Bakoğlu’nu ağırladı. Görüşmede, Yenişehir’in tarım gücünü sanayiyle birleştirerek istihdamı artırmayı hedefleyen Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi ele alındı. Özel, “12 bin kişiye iş kapısı açmayı hedefliyoruz,” dediBURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Tarihi Belediye Binası’nda Sanayi ve Teknoloji Bursa İl Müdürü Aydın Bakoğlu ve Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi (YOSAB) Müdürü Fatih Kaynar ile bir araya geldi.

Toplantıda, Yenişehir’in sanayi yatırımları ve özellikle Gıda İhtisas OSB projesi masaya yatırıldı. Başkan Özel, ilçenin tarım altyapısını sanayiyle güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, “Göreve geldiğimizden beri istihdamı artıracak adımları titizlikle planlıyoruz. Gıda İhtisas OSB ile 12 bin kişiye iş imkânı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

YOSAB’DA İMAR REVİZYONU TAMAMLANIYOR

Başkan Özel’in talimatıyla yürütülen YOSAB İmar Revizyon Çalışmaları, akademisyenler ve şehir plancılarından oluşan uzman bir ekiple tamamlanma aşamasına geldi. Özel, “Revizyon süreciyle yeni yatırımların önündeki engeller kalkıyor. YOSAB, yatırımcılar için daha cazip ve sürdürülebilir hale geliyor” diyerek ekonomik büyüme ve istihdam açısından projenin önemini vurguladı.

GIDA İHTİSAS OSB’DE YER TESPİTİ BAŞLADI

Gıda İhtisas OSB projesi için somut adımlar atıldı. Bakanlık yetkililerinin ilçede yaptığı incelemelerin ardından yer tespiti süreci başladı. Özel, “Verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu proje, Yenişehir’in kalkınmasında önemli bir dönüm noktası olacak” dedi.

TARIM VE SANAYİ ENTEGRASYONU

Bursa’nın tarım havzası Yenişehir, Türkiye’nin sebze ve meyve üretiminde öne çıkıyor. Brüksel lahanası (yüzde 84,8), bezelye (yüzde 31,2), salçalık domates (yüzde 28,8) gibi ürünlerde yüksek paya sahip olan ilçede, ahududu (yüzde 98), böğürtlen (yüzde 78) ve armut (yüzde 39) gibi meyveler de yoğun üretiliyor. Özel, “328 bin dekar tarım arazisi, ikinci ve üçüncü ürünlerle 500 bin dekara ulaşıyor. Boğazköy Barajı ile sulanabilir arazi 170 bin dekara çıktı. Gıda İhtisas OSB, bu potansiyeli katma değerli ürünlere dönüştürecek,” diye konuştu.

Yenişehir’in uluslararası havaalanı, Bursa-İstanbul otoyolu, Gemlik Limanı’na 40 km mesafesi ve hızlı tren projesiyle lojistik avantaj sunduğunu belirten Özel, “Gıda İhtisas OSB, hem yatırımcı hem de üretici için büyük fırsatlar sunacak. Ürünler işlenerek katma değer artacak, istihdam ve toplumsal refah yükselecek,” dedi.Yenişehir Belediyesi, tarıma dayalı kalkınma modeliyle ilçeyi sanayi ve tarım merkezi haline getirmeyi hedefliyor.