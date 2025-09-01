Bursa Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Altın Biber Festivali, 3 – 6 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Her yıl binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen Yenişehir Uluslararası Altın Biber Festivali’nin bu yıl 10’ncusu gerçekleştirilecek. 3 – 6 Eylül tarihleri arasında yapılacak festival, bu yıl da dopdolu bir programla Yenişehir’e değer katacak. Kültür, sanat, spor ve gastronomi etkinliklerinin yanı sıra konserler, yarışmalar ve fuarlarla ilçe halkı unutulmaz günler yaşayacak.

ÜMİT BESEN VE PAMELA SAHNE ALACAK

Festival kapsamında; tarım fuarı ve yöresel ürün tanıtımları, spor müsabakaları ve çocuk etkinlikleri, yöresel lezzet yarışmaları, konserler ve sahne gösterileri yer alacak. Festivalin final gecesinde ise Türk müziğinin usta ismi Ümit Besen ve güçlü sahnesiyle Pamela, Yenişehir halkına unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

‘DOPDOLU BİR PROGRAM HAZIRLADIK’

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Yenişehir’imizin en güzel geleneklerinden biri olan Uluslararası Altın Biber Festivali’nin bu yıl 10’uncusunu hep birlikte kutluyoruz. 3 – 6 Eylül tarihleri arasında tam 4 gün sürecek festivalimizde, Yenişehir biberinin, çiftçinin, tarımın öne çıktığı bir program bizi bekliyor. Konserlerden halk oyunlarına, bisiklet yarışından yemek yarışmasına, çocuklarımız için hazırladığımız şenliklerden sünnet şölenine kadar dopdolu bir program hazırladık” dedi.

BAŞKAN ÖZEL’DEN DAVET

6 Eylül’ün Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Başkan Ercan Özel, “Yenişehir’imiz kurtuluş gününe özel etkinlik de hazırladık. Sabah saatlerinde Belediye Meydanı’nda kurtuluş gününü canlandıracağız. Daha sonra Kurtuluş Savaşı Şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. 10’ncu Uluslararası Altın Biber Festivalimizin finalinde ise Türk müziğinin sevilen isimleri Ümit Besen ve Pamela, Osmangazi Millet Bahçesi’nde sahne alacak. Bu anlamlı organizasyona tüm hemşehrilerimi, çevre il ve ilçelerden misafirlerimizi festivalimize davet ediyorum. Gelin, bu coşkuyu birlikte yaşayalım” dedi.