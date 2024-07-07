Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın yaz sezonu dolayısıyla Gemlik'ten başlattığı sahil şeridi denetimlerine Mudanya'da devam etti.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya'daki sahil şeridi denetimlerinde Altıntaş, Tirilye ve Eşkel sahillerinde incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş’ın sahil denetimine Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ile Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de eşlik etti.

Sahillerin temizliği ve güvenliği başta olmak üzere kıyıları işgal eden kaçak ve ruhsatsız yapı sorunları hakkında ilgili kurum yetkililerinde bilgi alarak sahil hattı boyunca, vatandaşlarla sohbet eden Vali Demirtaş, öneri ve talepleri de dinledi. "Denizler bizim ortak mirasımızdır" mesajı veren Vali Demirtaş, denizler ve kıyıların benzersiz güzelliğini ve doğal yaşamı koruyarak dengeli kullanımı ve sürdürülebilirliği sağlamada özveriyle çalışan görevli personele teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Sahil denetimleri esnasında Tirilye Mahallesi'ne de uğrayan Vali Demirtaş, esnaflara da hayırlı işler diledi. Vali Demirtaş ve beraberindekilerin Tirilye ziyaretine, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, meclis üyeleri ve Tirilye Mahallesi Muhtarı Süleyman Alkız da eşlik etti. Vali Demirtaş, ilçe sınırlarındaki Hastavuk'a ait tavuk üretim tesisini de ziyaret ederek üretim kapasiteleri ve işletme hakkında tesis yetkililerinden bilgi aldı.