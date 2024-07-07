Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Haziran'da Space X'in, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne yollanan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6Anın son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm testlerden başarıyla geçtikten sonra 4 Haziran'da yörüngesine fırlatılması için ABDnin Florida Eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssündeki Space X tesislerine yolladıklarını anımsattı.

Bakan Uraloğlu, başarılı bir nakil sürecinin ardından başlayan ve yaklaşık 1 ay süren fırlatma prosedürlerinde de sona gelindiğini açıkladı.

Türksat 6A uydumuzu artık fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz 2024 saat 17.20de, Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderecek şekilde geri sayıma başladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 1994 yılında Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüvenini ilk yerli ve milli haberleşme uydusunun Türksat 6A ile taçlandıracak olmanın gurunu paylaştıklarını söyledi.

TÜRKSAT 6A'NIN HİKÂYESİ TÜRKSAT 3A'NIN YAPIMI SIRASINDA BAŞLADI

Türksat 6Anın hikayesinin Teknoloji Transfer Programı ile birlikte 3A'nın yapımı sırasında başladığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Türksat tarafından başlatılan program ile 3A'nın yanı sıra 4A ve 4B'nin yapımında Türksat mühendislerinin de yer alması sağlanmıştı. Ayrıca Türksat 5A'nın ve 5B'nin yapımında yine teknoloji transfer programı kapsamında 12 Türksat mühendisi; uydu tasarım, üretim ve test aşamalarında bulundu. Bugün 84 adet yerli ekipman kullanılarak yüzde 80in üzerindeki yerlilik oranıyla dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususundaki kararlı çalışmalarımızda çok büyük bir başarı elde ettik" dedi.

ULAŞTIĞI NÜFUS 5 MİLYAR OLACAK

Uydu hizmetlerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B haberleşme uyduları ile hizmetin devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, Türksat 6Anın faaliyete geçmesiyle hem mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacağını hem de kapasiteyi arttıracağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Uydumuz, Jeosenkron yani yer sabit haberleşme uydusu olarak; Türkiye'deki uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olacak. İnsanımıza TV yayıncılığı başta olmak üzere veri haberleşme hizmetleri alanında hizmet sağlayacak. Geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek." dedi.