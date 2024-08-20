Bursa Tuz Pazarı’nda meyve fiyatları, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bu dönemde, meyve fiyatlarındaki yükseklik dikkat çekiyor.BURSA (İGFA) -Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Tuzpazarı’nda, yaz meyvelerinin fiyatlarındaki yükseklik dikkat çekiyor. Vatandaşlar, her geçen gün artan meyve fiyatlarına tepki gösteriyor.

Vatandaşlar, fiyatlardaki artış nedeniyle günlük alışverişlerini daha dikkatli yaparken, Tuzpazarı’ndaki hünnap ve incir gibi meyvelerin fiyatları adeta cep yakıyor.

Tuz Pazarı’nda satılan meyvelerin kilogram fiyatları ise şu şekilde:

Muz: 60 lira

Çekirdeksiz Üzüm: 60 lira

Kara Üzüm: 60lira

Nektarin: 40 lira

Hünnap: 100 lira

İncir: 70 lira

Ahududu (Bir Paket): 50 lira

Böğürtlen (Bir Paket): 50 lira

Vatandaşlar yüksek fiyatlardan yakınırken, Tuzpazarı’nda bulunan esnaf ise artan maliyetlerden dolayı fiyatlarda indirime gitmenin zor olduğunu belirtiyor.