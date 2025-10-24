Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa'nın turizm potansiyeli ve tanıtım eksikliğini kaleme alırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in turizm hamlelerinin başarılı olduğuna vurgu yaptı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

Yıllardır yazıp çiziyor Bursa basını ve köşe yazarları:

Bursa'nın turizm değerlerinin tanıtımına yönelik eksiklikten hep bahsedildi.

Gelinen noktada elde var 0:

Turizm ile ilgili hangi kurumlara görev düşüyor?

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği, oteller ve acentaların bağlı bulunduğu dernekler, basın meslek kuruluşları ve medyalar:

Bazı kurumlar, Bursa'nın turizm konusunda istenilen noktaya gelmesi için çabalıyor.

Lakin:

Yeterli mi?

Değil:

Burada en büyük görev, bütçesi ve kapsamı açısından Bursa Büyükşehir Belediyesi öne çıkıyor.

Geçmiş dönem belediye başkanlarının çalışmalarını gördük.

Bazıları yapmak için yapılmış projeler, bazıları gezmek için yapılmış projeler olduğunu da gördük.

Tam bu noktada:

Yaklaşık 19 aydan buyana görevde olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu süreçte turizm konusunda yaptığı çalışmaları zaman zaman köşemize taşıyarak gündeme getirdik.

Bu çalışmaların sonuncusu da, Başkan Mustafa Bozbey'in 2050 vizyonlu Çevre Düzeni Planı kapsamında turizm sektörünü bir araya getirerek kentin turizm kimliğini güçlendirme hedefini masaya yatırması oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2050 vizyonlu '1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı' çalışmaları kapsamında Bölgesel Muhtarlar Çalıştayları ve 'Hayalimizdeki Bursa'yı Konuşuyoruz' toplantılarıyla 17 ilçede herkesin kente dair görüş ve düşünceleri dinledi Başkan Bozbey:

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin yöneticileri, İl Kültür Turizm Müdürlüğü temsilcileri, oda, birlik ve temsilciliklerinden turizm paydaşları katılım sağladı.

Bu toplantıya, tanıtımın önemli olmasından dolayı basın meslek kuruluşlarının da katılması gerekiyordu.

Belki bir sonraki toplantıda basın meslek kuruluşları da dahil edilir.

Çünkü, basın meslek kuruluşları, konuya farklı açıdan bakabilir ve tanıtımın en önemli ayağı olan medyaların geniş ağı ile hedef kitlelere ulaşılabilinir.

Çevre Düzeni Planı Proje Yürütücü Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Terzi'nin sunumu dikkatle izlendi toplantıda:

Başkan Bozbey, Bursa'nın anayasası olacağına dikkat çekti;

'1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nı hep birlikte şekillendirip 'Kentin Anayasası' haline getireceğiz. Bu kapsamda turizm temsilcileri ile bir araya geldik. Bursa'nın 8 bin 500 yıllık tarihi geçmişi var. Amacımız, bu denli tarihi ve kültürel mirasa sahip kentimizin turizm yönünden hak ettiği değeri görmesini sağlamak.'

Bursa'nın hem kültür hem de doğa turizmine hizmet edebilecek zenginliğe sahip olduğunu belirtti Başkan Bozbey:

'Bursa daha fazla değer görmeyi hak ediyor. Çevre Düzeni Planı'nda üzerine yoğunlaşacağımız turizm değerlerimiz ile birlikte Bursa'yı sadece sanayi ve tarım kenti değil; turizm kenti kimliğiyle tanınır hale getirip sektörden aldığımız payı artıracağız.' ifadelerini kullandı Başkan Mustafa Bozbey:

Umuyoruz, bu toplantılarla Bursa'nın turizm pastasından hak ettiği değeri elde eder.

Bursa'ya gelecek her bir turistin kent ekonomisine katkısını göz ardı edemeyiz, etmemeliyiz.

Sağlıklı ve esen kalın: