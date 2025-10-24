Marmara ve Güney Marmara Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED), Cumhuriyet'in 102. yılını 'Cumhuriyete Değer Katanlar Ödül Töreni ve Balosu' ile coşkuyla kutladı. Nilüfer Podyum Davet'te düzenlenen gecede iş dünyasının liderleri, sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. MARSİFED, bu yılki ödülü Türkiye İş Bankası'na takdim etti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Podyum Davet'te gerçekleştirilen etkinliğinde konuklar ilk olarak, 'Anı Telefonu'ndan Cumhuriyete mesajlarını ilettiler, ardından tören salonuna 'Cumhuriyet Yolu' olarak hazırlanan özel alandan yürüyerek geçtiler.

TÜSİAD, BUSİAD, GESİAD, NİLSİAD, ESİAD, HOSABSİAD, BİSİAD, İGİAD, BUİKAD, ARSİYAD, ESGİAD ve TÜMKAD'ın kurduğu MARSİFED'in ev sahipliğindeki gecede birlik, gurur ve dayanışma öne çıktı.

MARSİFED Başkanı Osman Akın, açılış konuşmasında, 'Cumhuriyet, bir milletin yeniden doğuşu, 'Ben varım' haykırışıdır. Atatürk'ün dediği gibi, 'Türk milletinin karakterine en uygun idare Cumhuriyettir.' Kadın varsa gelecek vardır. Gençlerimiz inovasyonun mimarıdır. Bizler, Cumhuriyeti sonsuzluğa taşıyacak nesiliz.' dedi. Ekonomik bağımsızlık vurgusu yapan Akın, 'Her yatırımda, her üretimde Cumhuriyetin temellerine taş koyuyoruz' dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, 'Cumhuriyet, bir irade, ahlak ve yaşam biçimidir. Atatürk'ün ekonomik kalkınma manifestosuyla büyüyen bir Türkiye için çalışıyoruz. Yerelden kalkınma, demokrasi ve eşitlikle güçleneceğiz.' dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yokluklar içinde destan yazan milletin bağımsızlığı dünyaya ilan ettiğini ifade ederek, 'Tam bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. GUHEM, TEKNOSAB gibi projelerle Bursa'yı yüksek teknolojili üretim merkezi yapıyoruz. Bursa büyürse Türkiye büyür.' dedi.

MARSİFED üyeleri, 'Manastır Türküsü' klibini izledi ve Atatürk'ün sevdiği türküyü sahnede seslendirdi. Zeybek gösterisi büyük alkış aldı.

Daha sonra Yönetim Kurulu vals performansı sergilerken, 'Son Balo' video gösterimi duygusal anlar yaşattı.

Gecede Genç MARSİFED üyeleri de İkdam Gazetesi nüshalarını dağıttı.

ÖDÜL: TÜRKİYE İŞ BANKASI'NA

MARSİFED 'Cumhuriyete Değer Katanlar Ödülü'nü Türkiye İş Bankası'na verdi.

Ödülü, MARSİFED Başkanı Osman Akın'dan Bursa Bölge Müdürü Maksut Özel aldı. Özel, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ünlü sanatçı Soner Arıca, sevilen şarkılarıyla geceye damga vurdu. MARSİFED'in kadın yönetim kurulu üyeleri, Arıca'ya çiçek ve Türkiye'nin 7 bölgesini simgeleyen Ay Yıldız puzzle tablosu hediye etti.