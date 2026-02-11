BURSA (İGFA) - BTÜ akademisyenlerinin imzasını taşıyan yenilikçi çalışmalar, ulusal ve uluslararası düzeyde tescillenmeye devam ediyor. Bilimsel bilgi birikimini sanayiye aktaran Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri, bu kez asansör sektörüne yönelik geliştirdikleri projeyi, Avrupa Patent Ofisi nezdinde tescilleyerek uluslararası alana taşıdı.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Soyaslan ve Samsun Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Avşar'ın buluş sahipleri arasında yer aldığı 'Raya Montajlı Tümleşik Asansör Tahrik Sistemi', tüm test aşamalarını başarıyla geçerek ticarileşmeye hazır bir ürün haline geldi.

Daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan da tescil alan çalışma, Avrupa Patent Ofisi tarafından da patentlenerek uluslararası düzeyde tescillendi.

ASANSÖR SİSTEMİNİN BİNA ÜZERİNDEKİ YÜKÜ AZALTILDI

Buluş hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, 'Anlaşma sağladığımız firmanın üretimine başladığı buluşumuz, bir doktora çalışması sonucunda ortaya çıktı. Bu çalışmada; makine dairesiz kayış tahrikli asansör sistemleri için daha hafif, daha verimli ve daha bütünleşik bir makine yapısı geliştirdik. Asansör sistemlerinde kullanılan elektrik motorunun üretimini kolaylaştıran ve motor gövdesinin aynı zamanda şasi olarak görev yaptığı yenilikçi bir sistem ortaya koyduk. Böylece motor montajı için ayrıca bir şasiye ihtiyaç kalmadı. Motorun gövdesinden doğrudan raya montaj yapılması sayesinde, asansör sisteminin bina üzerindeki yükü de önemli ölçüde azaltıldı' dedi.

MOTOR HIZI 2,5 KAT ARTTI

Geliştirilen sistemin hem imalat hem de montaj süreçlerinde önemli avantajlar sunduğunu belirten Prof. Dr. Fenercioğlu, 'Geliştirdiğimiz asansör makinesi kayışlı bir tahrik sistemine sahip. Yaygın olarak kullanılan halatlı sistemlere göre motor hızı yaklaşık 2,5 kat artırıldı. Bu sayede motor performansı ve enerji verimliliği yükseltildi. Ayrıca makine boyutlarının küçülmesiyle daha kompakt bir yapı elde edildi. Böylece motor, asansör kuyusu içerisinde doğrudan raya montaj yapılabiliyor ve binalarda ayrıca bir makine dairesine ihtiyaç kalmıyor. Talaşlı imalat ve döküm süreçlerinin azaltılmasıyla da üretim maliyetleri önemli ölçüde düşürüldü' ifadelerini kullandı.

REKTÖR ÇAĞLAR: ULUSLARARASI PATENT SAYIMIZ 6'YA YÜKSELDİ

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, buluşun Avrupa Patent Ofisi tarafından tescillenmesinin üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu tecille beraber BTÜ'deki uluslararası patent sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti.

Rektör Çağlar, 'Üniversitemizde yürütülen nitelikli akademik çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulması, araştırma odaklı üniversite vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Asansör sektörüne yönelik geliştirilen bu buluş, yalnızca bilimsel üretim kapasitemizi değil, aynı zamanda sanayiye katma değer sunan yenilikçi yaklaşımımızı da ortaya koyuyor. Bu çalışma, üniversite-sanayi iş birliklerinin ve lisansüstü araştırmaların ne denli stratejik bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyorum' diye konuştu.