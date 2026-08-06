Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Şehir Hastanesi'nin vatandaşın otopark ihtiyacına çözüm üretecek çalışmaları yerinde inceledi ve yeni otoparkın bu ay içerisinde hizmete açılacağını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen, Bursa Şehir Hastanesi'nde tespit edilen araç parklanma sorununa çözüm olacak çalışmalarda sona gelindi. Şahin Biba başkanlığında belediye bürokratlarından oluşan heyet, çalışmaları yerinde inceledi. Heyette Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin ile AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan da yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, proje kapsamında sürdürülen zemin hazırlıkları, dolgu ve altyapı imalatları hakkında proje yetkililerinden bilgi aldı. Vatandaşlardan bölgede otopark ihtiyacına yönelik yoğun talepler geldiğini belirten Başkan Vekili Şahin Biba, Başhekim Doç. Dr. Salih Metin ile yaptıkları görüşmelerde konuyu ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini ve sorunu kısa sürede çözmek için söz verdiklerini hatırlattı.

Verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Vekili Biba, 'Ekiplerimiz yaklaşık 31 bin 500 metrekarelik alanda yoğun bir çalışma yürütüyor. Zemin hazırlıkları, dolgu ve altyapı imalatları hızla devam ediyor. İşlemler tamamlandığında 1.250 araç kapasiteli yeni açık otoparkı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ağustos ayı sona ermeden alanı kullanıma açmayı hedefliyoruz. Böylece hastalarımızın, hasta yakınlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın yaşadığı otopark sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ihtiyaçlarını sahada tespit ediyoruz. Kurumlarımızla istişare içinde hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.