Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gelecek vaat eden genç sporcu ile antrenörünü yürekten kutladı.

70 ilden bin 750 sporcunun boy gösterdiği turnuva kıyasıya mücadelelere sahne olurken, Osmangazili taekwondocu müsabakaya damga vurdu. Tatamiye 57 kilogramda çıkan Şevval Melek Kanbur, gösterdiği üstün performans ile üçüncülük kürsüsüne oturdu.

BURSA (İGFA) - Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Selami Ateş Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda göz doldurdu.

Bursa Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcularından Şevval Melek Kanbur, Selami Ateş Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda bronz madalya sahibi oldu.

