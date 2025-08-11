Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Osmangazi Belediyesi, arama kurtarma ekibini hızla bölgeye göndererek çalışmalara destek verdi.BURSA (İGFA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, geniş bir alanda hissedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanırken, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Osmangazi Belediyesi de hızla destek verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, depremin hemen ardından yapılan çalışmaları ve kriz yönetim sürecini bizzat takip etti. Başkan Erkan Aydın, yaptığı açıklamada, “Acil çağrı aldığımız anda ekip ve ekipmanlarımızı hazır hale getirdik. Teyakkuz halindeyiz. Depremden etkilenen başta Sındırgı olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OSAD), 1 köpekli arama timi, 1 arama kurtarma timi ve 3 araç ile Sındırgı’ya hareket etti.

Köpekli arama timinde görevli Daisy ve Alfa, enkaz alanlarında titiz bir şekilde çalışarak arama faaliyetlerine önemli katkı sağladı.

Bölgedeki çalışmalara katılan OSAD ekipleri, AFAD ve diğer arama kurtarma birimleriyle koordineli şekilde afetzedelere yardım ulaştırmak, arama faaliyetleri yürütmek için yoğun mesai harcadı.