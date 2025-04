Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Belediye Meclisi, 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nu oy birliğiyle onayladı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yıl boyunca toplam 238 milyon lira harcama yaptıklarını ve yüzde 61’lik tasarrufla Türkiye’nin en fazla tasarruf sağlayan belediyesi olmayı hedeflediklerini duyurdu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Başkanlığı’nda gerçekleşti.

Osmangazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda, encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri belirlenirken, 2024 yılı faaliyet raporu da oy birliğiyle ile kabul edildi. Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, göreve gelişlerinin birinci yılını tamamladıklarını hatırlatan Başkan Aydın, “Çocukların güvenle büyüdüğü, gençlerin umutla geleceğe baktığı, kadınların ve yaşlıların kendini güvende hissettiği, esnafın ve emekçinin değer gördüğü bir Osmangazi’yi belediye meclisimizde aldığımız kararlarla ve çalışma arkadaşlarımızın emek ve özverileriyle birlikte inşa ettik. Bundan sonra da inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

“DAVUL BİZDE TOKMAK BAŞKASINDA”

Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2024 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Osmangazi Belediye Meclisi Başkanvekili Recep Çohan’ın yönettiği oturumda grup sözcüleri, faaliyet raporu hakkında görüşlerini belirtti.

Muhalefetin görüşlerinin ardından konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yöneltilen eleştirilere tek tek yanıt verdi. Kentsel dönüşüm ve deprem bizim birinci önceliğimiz diyen Başkan Aydın, “ Seçimden önce de bunu ifade ettim, seçimden sonra da ifade ediyorum. Yaklaşık 6 aydır, 4-5 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na üç defa gittim. Bakan bey her gittiğimizde bürokratlarına gerekli izinlerin verilmesi hususunda talimatta bulundu. Ancak 8 ay oldu hala yol alamıyoruz. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne gittim. Orada da prosedürlerin halledilmesi konusunda talimatlar verildi. Ancak bir gelişme olmuyor. Kanalboyu-Çiftehavuzlar bölgesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam etmek istiyoruz. Şuan her şeyimiz hazır. Umarım gerekli izinleri alırız ve çalışmalara biran önce başlarız. Soğukkuyu Mahallesi’nde yapmayı planladığımız kentsel dönüşüm çalışması için bütün kat malikleri ile görüştük. Tam çalışmalara başlayacağız, bölgedeki 5 mahallenin bütün planları iptal oldu. Şimdi tekrardan planların yapılmasını bekleyeceğiz. Ebu İshak Mahallesi’nde binalara dokunsanız yıkılacak. Orada kentsel dönüşüme başlamak istiyoruz, ancak öyle bir planlar yapılmış ki her taraf kentsel park alanı olarak belirlenmiş. Binayı yıkıp yerine bina yaptığınızda yoğunlaşma artışından kaynaklı planın iptal olma riskiyle karşı karşıyasınız. Maalesef sürekli bürokratik engellerle karşılaşıyoruz. Biz her zaman sözümüzün arkasındayız. Kentsel dönüşüm ve deprem bizim birinci önceliğimiz. Ancak davul bizde tokmak başkasında. Engellemelerden dolayı bir çivi çakma aşamasına gelemedik” ifadelerini kullandı.

“4-5 MAHALLEDE DAHA KREŞLER İNŞA EDECEĞİZ”

Hizmete açılan ve temeli atılan kreşlere yönelik eleştirilere de cevap veren Başkan Aydın, “Göreve geldikten bir ay sonra Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin temelini attık. Ekim ayında açılışını yaptık. Şuanda 80 çocuğumuz Bursa’nın değil, belki de Türkiye’nin en güzel kreşinde eğitim alıyor. Hüdavendigar Mahallesi’ndeki mevcut kreşin tadilatını ve çevre düzenlemesini yaptık. Kapasitesini arttırdık. Yakında 120 çocuğumuz eğitime başlayacak. Yunuseli ve Küplüpınar mahallelerinde temelini attığımız kreşlerin kaba inşaatı bitti. İnce işçilikleri başladı. Haziran ayında bu kreşlerimizi hizmete açmayı planlıyoruz. Küçükbalıklı mahallemizde inşa ettiğimiz kreşimizde ise çalışmalar devam ediyor. 4-5 mahallemizde daha kreşler inşa edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi kreşlerimizin temellerini attık. Açılışlarını yaptık. Eylül ayı gibi 500’den fazla çocuğumuza kreşlerimizde eğitim veriyor olacağız.

Güneş enerji santrali kurmak istediklerini ancak engeller ile karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Başkan Aydın, “Göreve gelir gelmez, güneş enerji santrali kurmak için yer tespitlerini yaptık. İlgili uzmanları çağırdık, UEDAŞ’a başvurularımızı yaptık. Geçtiğiminiz günlerde ret cevabı aldık. 13 nokta için başvuruda bulunduk; ancak hepsi için ret yazısı geldi. Güneşten bedava enerji üreterek vatanımıza, milletimize fayda sağlamak istiyoruz. Ancak sürekli ret cevabı alıyoruz. Bu teknik değil, siyasi bir ret. Biz, teknik olarak kabul edelim. Ancak herkes gerçeği biliyor. 7-8 aydır bu proje için uğraşıyoruz. Şimdi yeniden başa döndük” dedi.

“ATA TOHUMLARI ÜRETECEĞİZ”

Gazi Tarım A.Ş’de yürütülen ve yürütmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Aydın, şunları söyledi: “Gazi Tarım A.Ş’de yemek atıklarından gübre üretimi yapacağız. Ata tohumları yetiştireceğiz. İsrail tohumları geldikten sonra kanser vakaları yüze katlandı. Bir taraftan tohum satarak bizleri hasta ederlerken, diğer taraftan da iyileştireceğim diye ilaç satıyorlar. Bu durumun önüne geçmek. Ancak meclisten çıkan yasa ile ata tohumu kullanmayı yasakladılar. Biz, buğdayın anavatanı olan Anadolu’da ata tohumunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için Gazi Tarım A.Ş’de ata tohumları üreteceğiz. Bu tohumları çiftçilerimize ve yurttaşlarımıza ulaştıracağız. Bizim birinci hedefimiz, çiftçiye ihracat yapabilecek üretimi yapabilmesini sağlamak. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor.”

“TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TASARRUF SAĞLAYAN BELEDİYESİ OLABİLİRİZ”

Göreve gelmeleriyle birlikte israfı kestiklerini belirten Başkan Aydın, “2024 yılının ilk üç ayında tüm müdürlükler tarafından 108 milyon lira harcanmış. Göreve başlamamızın ardından geçen 9 aylık sürede ise biz 130 milyon lira harcamışız. Tasarruf oranı yüzde 61. Tasarruf genelgesini en güzel şekilde uygulamışız. Kültür İşleri Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 3 ayında 23 milyon 386 bin lira harcamış. Bizim dönemimizdeki 9 ayda ise 6 milyon 943 bin lira harcama yapılmış. Bu rakamlar personelden giderlerinden arındırılmış rakamlar. Yapılan satın almayı kıyaslıyoruz. Gençlik Spor Müdürlüğü, 2024 yılının ilk üç ayında 4 milyon 90 bin lira, 9 ayda ise 3 milyon 627 bin lira harcamış. Aylık ortalamaya bakıldığında harcamalar 4/1 oranında düşmüş. Total anlamda baktığımızda, bütün müdürlüklerin harcamalarında büyük bir düşüş olmuş. Doğrudan temin ve açık ihalelerde yüzde 61 oranında tasarruf yapmışız. Belki de Türkiye’nin en çok tasarruf sağlayan belediyesiyiz. Veteriner İşleri Müdürlüğü kapsamında yaptığımız mama ihalesinde 5 milyon 900 bin liraya doğrudan temin ile alınan mamanın maliyetini açık ihale ile 2 milyon 800 bine düşürmüşüz. Bordür, kaldırım ve yama işlerinin hizmet alımı 24 milyondan 18 milyona düşürülmüş. Belediye iştiraki olan OSPERAŞ tarihinde ilk defa ihale bizim dönemimizde yapıldı. İş güvenliğiyle ilgili geçtiğimiz yıl 1 milyon 150 bin lira olan aylık maliyeti, 750 bine düşürmüşüz. OSPERAŞ’ta çalışan personelin kıyafeti için ihale yaptık. Geçtiğimiz yıl 3 bin 500 liraya mal olan bir kıyafeti, yine aynı firmadan 2 bin 500 liraya aldık. Araç kiralama işinde de önemli bir tasarruf sağladık. Günlük 435 liradan araç kiralıyoruz. Bugün bu fiyata bisiklet daha zor kiralanır. Doğrudan temin ile yapılan işlerin bir çoğunu açık ihaleye çevirdik. Geçmiş yönetim döneminde doğrudan temin ile her ay 30 ton un alınıyormuş. Biz göreve gelince ihaleye çıktık. Yüzde 12’ye yakın bir kırım ile fiyatı aşağı çektik. Sadece 2025 yılı genelinde yaptığımız açık ihalelerde 11 milyon 546 bin lira belediyemize tasarruf sağladık” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ CEVABI HALKIMIZ SANDIKTA VERİR”

Muhalefet partisi temsilcilerimiz ‘Gelen gideni aratır’ diyorlarmış. Buna en güzel cevabı sandıkta milletimiz verecek. O zaman göreceğiz kimin kimi arattığını. Milletin iradesi her şeyin üstündedir. Sandık en güzel cevaptır. Halkımız karar verir devam der; karar verir dur der. Biz halkımızın kararına saygılıyız. Gelenin gideni aratmadığı konusunda çok rahatız. Yaptığımız araştırmalar da bunu gösteriyor. Eleştirilere ve önerilere her zaman açığız. Bizim tek derdiğimiz ilçemizi, kentimizi ve ülkemizi en güzel şekilde yönetmek. Ülkemizi hakkettiği yerlere getirmek. Ülkemizi şuan bulunduğu durumdan kurtarıp, muasır medeniyetler çıkarmak istiyoruz. Herkesin uyarısını dikkate alıyoruz. Son cevap da yüce Türk milletine aittir” dedi.

Muhalefet partilerinin temsilcilerinin de yaptığı konuşmanın ardından Osmangazi Belediyesi Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonları üyeleri de belirlendi. Encümen üyeleri için gizli oylama yapılırken, ihtisas komisyon üyeleri için açık oylama yapıldı.