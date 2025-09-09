Slovakya’da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Takımlar Şampiyonası’nda Milli Takım ikincilik elde ederken, Bursa Osmangazi Belediyespor’dan Zeynep Öztürk ise bu gurur tablosunda yer aldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği destekler uluslararası başarılarla taçlanmaya devam ediyor.

Slovakya’nın Bratislava kentinde düzenlenen ve 43 ülkenin katıldığı Avrupa Gençler Judo Takımlar Şampiyonası’nda mücadele eden Milli Takım, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu.

Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda yer alan Osmangazi Belediyespor’un genç judocusu Zeynep Öztürk, hem ilçesine hem de Türkiye’ye gurur yaşattı.

7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen ve 18-20 yaş arası sporcuların katıldığı şampiyonada Zeynep Öztürk’ün de katkı sağladığı kırmızı-beyazlılar, Avrupa’da ikinci olarak önemli bir başarı elde etti.