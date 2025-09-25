Bursa’nın yetiştirdiği en özel sanatçılardan biri olan Zeki Müren, Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği anma programıyla bir kez daha gönüllerde yaşatıldı.BURSA (İGFA) - Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren, için Osmangazi Belediyesi, vefatının 29. Yılında anma programı düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede Zeki Müren’in en sevilen şarkıları seslendirildi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Sanatçılar Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses, Sanat Güneşi Zeki Müren’’in en beğenilen şarkılarından oluşan konser verdi.

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve salonu dolduran binlerce Bursalı Zeki Müren’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Osmangazi Belediyesi’nin Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde gerçekleştirdiği anma gecesine sanat severler yoğun katılım gösterdi.

ZEKİ MÜREN’İN İNSANİ YÖNLERİ ÇOK KUVVETLİYDİ

Zeki Müren’in vefatının 29’uncu yılında anma etkinliği ve konser düzenlediklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Zeki Müren’i ülkemize, Bursa’mıza sanata ve kültüre yaptığı katkıları burada 1,5 saat içinde anmak elbette yeterli değil, kendisi ülkemizin sanat güneşi, zarafeti, nezaketi ve saygısıyla aramızdan ayrılalı 29 yıl olmasına rağmen gencinden yaşlısına herkesin kalbinde o en müstesna yeri hala taşımakta, sanatını zaten biliyoruz.

Sanat müziğine yaptığı katkıları sayısız eserleri hala zevkle, bazen hüzünle ve neşeyle dinliyoruz. Zeki Müren’in başka yönleri de vardı. İnsani yönleri çok kuvvetliydi. Bütün mirasını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Bir bilinmeyen özelliği de Çanakkale Şehitler Abidesi’nin yapımına 1958 yılında başlanıyor ve yarım kalıyor. Zeki Müren tüm konserlerini bırakıp Türkiye turnesine çıkıyor.

Turneden elde ettiği geliri Çanakkale Şehitler Abidesi’nin bitmesi için harcamış ülkesi ve memleketi için her türlü fedakarlığı yapmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Mehmetçik ve hayatını düşünmeden feda edenleri Zeki Müren’de ölümsüz kılmıştır. Sanatını böyle bir ulvi bir amaç için kullanmıştır, ruhu şad olsun” dedi.

BİZ ONU HİÇ BİR ZAMAN UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ

Bu güzel gecenin anlamını defalarca yaşadığını belirten Sanatçı Yıldırım Bekçi, “Biz Zeki Müren’i o kadar benimsedik ki doğduğumuz doğalı tanıyorduk.

Musiki hayatına başladığımız dönemlerde olsun onun o güzel konuşması güzel yorumları bizleri çok güzel etkiledi. Onun diksiyonu ve Türk müziğine olan ilgisi bizimde yetişme tarzımızı etkiledi.

Yıllar önce Zeki Müren’le karşılaştık ve onunla güzel bir dostluğumuz oldu. Kendisinden daima feyz aldık. Allah rahmet eylesin bize çok güzel şeyler bıraktı. Sesinin yanı sıra güzel bir kişilik, karakter ve güzel eserler bıraktı. Ben kendisine minnettarım. Biz onu hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız” şeklinde konuştu.

BUGÜN HALA ŞARKILARI DİLDEN DİLE DOLAŞIYOR

İnsanların kalbinde yer eden büyük sanatkarı ölüm yıl dönümünde anmak için bir araya geldiklerini söyleyen Sanatçı Melihat Gülses, “Zeki Müren Bursa’nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri Türk müziğine bir çok eser vermiş sesiyle genç nesillere örnek olacak eserler seslendirmiş bir sanatçı bugün hepimizin yakinen dinlediği ve severek söylemeye çalıştığı çok beğenilen şarkıları var Zeki Müren’i şarkılarını Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği anma konseriyle coşkuyla seslendirdik” diye konuştu.

Gecenin sonunda Başkan Aydın, Sanatçılar Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses ile Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine teşekkür çiçeği verdi.