Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenen “Yerel Kültür Politikaları” söyleşisinde, kentlerin tarihsel ve kültürel belleğinde su kaynaklarının rolü ele alındı.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde Başka Bir Siyaset Okulu söyleşi serisi kapsamında düzenlenen “Yerel Kültür Politikaları” başlıklı etkinlik, Selçuk Efes Kent Belleği’nde gerçekleşti. Söyleşide, kentlerin kültürel sürekliliğinde su kaynaklarının taşıdığı anlam ve bellekteki yeri tartışıldı.

Programın ilk bölümünde konuşmacı olarak yer alan Arkeolog ve Gıda Mühendisi Ahmet Uhri, “Küçük Menderes Arkeolojisi” başlıklı sunumunda bölgenin yüz yıllar boyunca taşıdığı arkeolojik mirasını anlattı. Uhri, Küçük Menderes’in kolektif hafızadaki yerine değinirken, arkeolojik bulguların ışığında kentlerin anlamının, ticaret hacminin ve sosyal yaşamın zaman içinde nasıl değiştiğini aktardı.

Söyleşinin ikinci bölümünde ise Teos Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Sarp Keskiner ve dernek üyesi Gökçe Süvari söz aldı. İki konuşmacı, suyun kentlerin yaşamındaki rolünü ve su etrafında şekillenen toplulukların kültürel bağlarını irdeledi.

Gökçe Süvari, “Sucul Belleğe Sanatsal Bakış” başlıklı sunumunda, Forecast Türkiye kapsamında yürütülen “Suyun Belleği” projesini tanıtarak, suyun sadece doğal değil aynı zamanda sanatsal ve kültürel bir bellek taşıyıcısı olduğuna dikkat çekti.

Selçuk Efes Kent Belleği’nde yoğun ilgiyle takip edilen söyleşi, katılımcılara kentin kültürel sürekliliğini su kaynakları üzerinden yeniden düşünme imkânı sundu.