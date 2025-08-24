Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların keyifli yaz akşamları geçirmesi için mahalle şenlikleri ve sinema gösterimi düzenliyor. Haftanın belirli günleri Osmangazi’nin faklı mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar unutulmaz bir yaz akşamı geçiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Festival havasında geçen mahalle şenliklerinin bir yenisi Emek, Gülbahçe, Selamet ve Bahar mahallelerinde gerçekleşti. Mahallelerde kurulan etkinlik alanlarında çocuklar çeşitli oyunlar oynarken mahalle sakinleri ise Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli işçiler tarafından kurulan Temiz Orkestra’nın söylediği şarkılar eşliğinde sahneye çıkıp bol bol oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Çekirge Mahallesi’nde kurulan açık hava sinema alanında ‘Coco’ filmi gösterime sunuldu. Çekirge mahallesi sakini çocuklar patlamış mısır eşliğinde film izleyerek keyifli bir yaz akşamı keyfi yaşadı.

Kendilerine bu güzel etkinlikleri sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür eden Osmangazili çocuklar, ‘Eğlence ayağımıza geldi. Mahallemizde kurulan çeşitli etkinlik alanlarında oyunlar oynadık. Harika bir akşam geçirdik, çok eğlendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz’ dedi.