Bursa'da teknoloji odaklı yeni projelerle çevre kirliliğine ve kaçak yapılaşmaya karşı kararlı adımlar atan Osmangazi Belediyesi, geliştirdiği “Şehrin Gözleri” projesiyle yapay zekayı hizmetlerine entegre ederek, şehir düzeninde yeni bir dönem başlatıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, gelişen teknolojiyi belediyecilik anlayışıyla birleştirerek çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için yenilikçi bir adım attı.

Osmangazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Şehrin Gözleri” projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje ile ilçedeki çevre sorunlarına yapay zeka destekli çözümler getirilecek.

136 mahalleden oluşan Osmangazi ilçesinde, haftanın her günü her sokağa giren çöp kamyonlarına entegre edilen kamera sistemleri sayesinde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan durumlar tespit edilecek. Yapay zeka ile analiz edilen görüntüler, Osmangazi Belediyesi’nin ilgili birimlerine anlık raporlar şeklinde iletilecek. Böylece yaşanılan sorunlara en kısa sürede müdahale edilerek, vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulacak.

“AI Destekli Görsel Analiz” sistemi ile birlikte; kaçak yapılaşma, yol bozuklukları, izinsiz çöp ve moloz dökümleri gibi çevre ve şehir düzenini bozan unsurlar anında tespit edilerek gerekli işlemler yapılacak.

Osmangazi Belediyesi, teknoloji tabanlı projelerle hem çevreyi korumayı hem de vatandaşlara daha yaşanabilir bir şehir sunmayı hedefliyor.