Osmangazi Belediyesi'nin her hafta düzenli olarak hayata geçirdiği istihdam buluşmaları, yeni organizasyonlarla devam ediyor. Altıparmak'taki istihdam merkezinde gerçekleştirilen son buluşma, iş arayan vatandaşların yoğun katılımıyla dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR iş birliğiyle yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen etkinlikte, personel arayışındaki firmalar ile iş arayanlar aynı çatı altında buluştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Altıparmak'taki hizmet binasında gerçekleşen organizasyonda katılımcılar, firmalarla birebir görüşme fırsatı yakalayarak iş olanaklarını yerinde değerlendirdi. Hem işverenler hem de vatandaşlar açısından oldukça verimli geçen buluşma, kentte istihdamın artırılmasına yönelik önemli bir köprü olmayı sürdürdü.

İstihdam buluşmasına katılan Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi (BİM), kasiyer, reyon görevlisi ve saha personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla gün boyunca adaylarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Toplam 120 kişinin katıldığı mülakatlar sonucunda 35 kişi iş sahibi oldu. Düzenlenen bu buluşmalar, iş arayan vatandaşlara işverenlerle doğrudan iletişim kurma imkanı sunarken, firmaların ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasına olanak tanıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen istihdam buluşmasına katılan vatandaşlar, ' Bu buluşmalar sayesinde aradığımız işe kolayca ulaşıyoruz. Bizi kapı kapı iş aramaktan kurtarıyor. Burada güzel ortamda işverenlerle görüşerek kısa sürede iş sahibi oluyoruz. Bu hizmeti sunan tüm paydaşlara teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.

'2025 YILINDA 18 BİN KİŞİ İSTİHDAM MERKEZİNE GELDİ'

Osmangazi Belediyesi olarak iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi İş ve Meslek Danışması Sadullah Ergen ise, 'Osmangazi Belediyesi olarak, İŞKUR ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte ortak bir proje yürütüyoruz. Yıl boyunca her hafta düzenli olarak istihdam görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu merkezde firmalar, birden fazla adayla görüşme imkanı bulurken; vatandaşlarımız da kapı kapı iş aramak yerine doğrudan işverenlerle bir araya geliyor. Her Perşembe günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında istihdam görüşmeleri düzenleniyor. Vatandaşlarımızdan oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. 2025 yılı içerisinde 18 bin kişi istihdam merkezimize başvurdu ve toplam 50 istihdam buluşması gerçekleştirildi. Bu buluşmalar sayesinde bin 300 vatandaşımızın işe başlamasına aracılık ettik' açıklamalarında bulundu.