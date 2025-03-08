Bursa Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli temizlik işçileri tarafından kurulan Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası, ilk konserini verdi. Konseri dinlemek isteyen Osmangazililer, salonu tıklım tıklım doldurdu.BURSA (İGFA) - Gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışarak Osmangazililerin temiz bir ilçede yaşamasını sağlayan Bursa Osmangazi Belediyesi temizlik işçileri, mesai bitiminin ardından süpürge ve faraşları bir kenara bırakıp ellerine müzik aletlerini alarak orkestra kurdu. Profesyonel müzisyenleri aratmayacak yeteneğe sahip temizlik işçilerinden oluşan Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası, ilk konserini Osmangazi Gösteri Merkezi’nde verdi.

Osmangazililerin yoğun katılım gösterdiği konser, “Gel Gör Aşk Beni Neyledi” ilahisiyle başladı. 5 solist ve 6 müzisyenden oluşan orkestra, seslendirdiği pop, arabesk ve halk müziği şarkıları ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası konserine katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Sinan Nergiz, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Osmangazililer, orkestranın seslendirdiği şarkılara hem söyleyerek hem de dans ederek eşlik etti.

“Kalbi temiz temizlik işçilerimiz güzel bir çalışma yaptı”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, temiz ve güzel bir gecede bir arada olduklarını belirterek, “Geçtiğimiz yaz, Osmangazi Belediyesi olarak mahalle ve köy şenlikleri yaptık. O zaman da söylediğim gibi insan oğlu sadece karnını doyurmakla yaşayamıyor. Ruhunu da doyurması gerekiyor. Buda sanatsal ve kültürel etkinlikler ile oluyor. Hem karnı hem de ruhu doyduğunda insan oğlu mutlu oluyor. Bursa’nın kalbi Osmangazi’de, kalbi temiz temizlik işçilerimiz güzel bir çalışma yaptılar ve ilk konserlerini de gerçekleştirdiler. Bu konserler, Osmangazi’nin birçok mahallesinde devam edecek. Ben koro üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konserin sonunda Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’la gecenin anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.