Bursa Osmangazi Belediyesi, RUMELİFED ve NAKEM iş birliğiyle sahnelediği 'Taksiratli Şekibe' tiyatro oyunuyla sanatseverlere kahkaha ve duygu dolu bir akşam yaşattı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın da takip ettiği oyun, Rumeli kültürünü evrensel bir dille sahneye taşıyarak, izleyicilerden tam not aldı.

BURSA (İGFA) - Kültür ve sanata verdiği önemi hayata geçirdiği projelerle sürdürmeye devam eden Osmangazi Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları nitelikli sanat etkinlikleriyle buluşturuyor.

Bu doğrultuda pek çok tiyatro oyununu Osmangazili sanatseverlerin huzuruna sunan Osmangazi Belediyesi, son olarak Bursa Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUMELİFED) ve Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (NAKEM) işbirliği ile 'Taksiratli Şekibe' adlı oyunu sahneye taşıdı.

Yusuf Emini ve Selviye Hürriyet'in kaleme aldığı, Ercan Sarı'nın yönetmenliğini üstlendiği tek perdelik Rumeli komedisi türündeki oyun, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Orhangazi Salonu'nda sahnelendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra, RUMELİFED Başkanı Sedat Şengül, NAKEM Başkanı Celal Yalçın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, RUMELİFED Kurucu Başkanı Selim Yedikardeş, Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, RUMELİFED Kadın Kolları Başkanı Ebru Uzer, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan ve Osmangazili sanatseverlerin ilgi ile takip ettiği oyun, izleyicilere hem duygusal, hem de keyifli anlar yaşattı.

OSMANGAZİLİ SANATSEVERLERDEN TAM NOT

Oyunu yazan ve yöneten Yusuf Emini, Selviye Hürriyet ve Ercan Sarı'nın aynı zamanda sahnede oyunculuğunu sergilediği oyun, Rumeli kültürünü, gelenek ve göreneklerini, aile içi ilişkileri ve Balkan coğrafyasının sıcaklığını esprili bir dille ele aldı.

Yalnızca belirli bir yöreye ait unsurları değil, evrensel temaları da sahneye taşıyan oyun, özellikle kadın karakter üzerinden ilerleyen hikayesiyle, her kesimden izleyicinin kendinden bir parça bulabileceği güçlü bir anlatım sundu.

Salonun büyük bölümünü dolduran izleyicilerden tam not alan 'Taksiratli Şekibe', alkışlarla ödüllendirilirken, izleyicilere de adeta bir kahkaha tufanı yaşattı. Samimi anlatımı ve sıcak atmosferiyle dikkat çeken oyun, Osmangazili sanatseverlere unutulmaz bir akşam sundu.

'RUMELİ'Yİ, ANADOLU'YU, BALKANLAR'I BİZLERE SUNDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Oyunun ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sahneye gelerek oyuncuları tek tek tebrik ederek, 'Herkesin kendi hayatından ufak tefek bir şeyler bulduğu, Rumeli'yi, Anadolu'yu, Balkanlar'ı, hepsini bizlere bu güzel gösteride sundukları için canıgönülden teşekkür ediyoruz. Balkan ve Rumeli şehri olan Bursa'da, Osmangazi'ye bir kez daha hoşgeldiniz.' ifadelerini kullandı. Başkan Aydın ve protokol üyeleri, daha sonra oyunculara günün anısına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk plaketi ve tablosu takdiminde bulundu.

Osmangazi Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek, vatandaşları tiyatrodan sergilere, konserlerden çeşitli kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede sanatla buluşturmaya devam edecek.