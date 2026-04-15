Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İklim Elçileri Hareketi kapsamında Gençlerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 İklim Elçileri Eğitim Kampı düzenlendi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, COP31 İklim Elçileri Eğitim Kampı'nda yaptığı konuşmada, iklim meselesinin artık çevre başlığı olmanın ötesinde bir kalkınma ve gelecek meselesi olduğunu belirterek, 'İklim meselesi artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bu mesele çevrenin ötesinde kalkınmanın, üretimin, suyun, gıdanın ve geleceğin meselesidir' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından SANKO Holding'in destekleriyle düzenlenen COP31 İklim Elçileri Eğitim Kampı ile iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin katılımını artırmak ve kamuoyu farkındalığını güçlendirmek amaçlanıyor.

İki gün boyunca çeşitli eğitimler ve atölyelerle gençlere iklim politikaları hakkında bilgi verilecek eğitim kampıyla, gençlerin Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 sürecine dahil edilmesi hedefleniyor.

ŞAHİN: 'EN BÜYÜK UMUDUMUZ İKLİM ELÇİLERİMİZ'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada, doğaya dost bir gelecek için en büyük umudu iklim elçilerinde gördüğünü ifade ederek, 'Sizler geleceğin dünyasında söz sahibi olacak gençlersiniz. Bu mikrofonu yarın siz devralacaksınız. Öldürenlerin değil, yaşatanların, iyilerin ve doğaya sahip çıkanların tarafında olacağınıza inandığım için bugün burada olmanız çok kıymetlidir' diye konuştu.

Gaziantep'in çevre ve iklim başlığında yürüttüğü çalışmaları anlatan Şahin, kentin ulusal ve uluslararası ölçekte birçok örnek uygulamayı hayata geçirdiğini dile getirerek, 'Gaziantep, katılımcı yönetim anlayışıyla, kimseyi geride bırakmayan yaklaşımıyla OECD tarafından dünyanın örnek şehirlerinden biri olarak gösterildi. Yine yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Avrupa ve Birleşmiş Milletler nezdinde önemli takdirler ve ödüller aldık' ifadelerini kullandı.

İklim krizinin yalnızca söylemle değil, veriyle, planlamayla ve kararlılıkla yönetilebileceğini vurgulayan Şahin, 'Ölçmediğiniz hiçbir şeyi düzeltemezsiniz, düzeltemediğiniz hiçbir şeyi de yönetemezsiniz. Biz bu anlayışla hareket ettik ve 2011'den bu yana iklim, enerji ve sürdürülebilirlik başlığında adımlarımızı takvime bağladık' dedi.

Su yönetiminin iklim krizinin en kritik alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Şahin, 'Su yoksa hayat yok. Biz bugün sadece bugünün ihtiyacını değil, geleceğin risklerini de düşünmek zorundayız. Bu nedenle su altyapısından kayıp-kaçakla mücadeleye, yeni içme suyu hatlarından akıllı sayaç sistemlerine kadar çok geniş bir alanda yoğun çalışma yürütüyoruz' diye konuştu.

'ELEKTRİKLİ ULAŞIM MODELLERİ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞIYORUZ'

Enerji alanında da dönüşüm hedeflediklerini anlatan Şahin, 'Güneş enerjisi yatırımlarımızı artırıyoruz. Kendi tükettiğimiz enerjiyi yenilenebilir kaynaklarla karşılamak için çalışıyoruz. Elektrikli ulaşım modelleri üzerinde yoğunlaşıyoruz. Elektrikli otobüsler, elektrikli bisikletler ve hidrojen teknolojileri üzerine hazırlıklarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Yeşil alan politikalarına da değinen Şahin, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için çalıştıklarını hatırlatarak, 'Göreve geldiğimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 8,5 metrekareydi. Bunu 12 metrekarenin üzerine çıkardık. Hedefimiz bunu daha da yükseltmek. Suyu koruyan, yağmur suyunu depolayan, yeniden kullanan parklar ve geçirgen yüzeyler oluşturarak şehirlerimizi iklim krizine daha dirençli hale getirmeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Şahin, kırsalda da iklim dostu uygulamaları desteklediklerini söyleyerek, şunları aktardı:

'Meralarda güneş enerjili içme suyu sistemleri kurduk. Üreticiyi destekleyen, hayvancılığı koruyan ve gıda güvenliğini güçlendiren adımlar attık. Çünkü iklim meselesi sadece doğayı değil, üretimi, çiftçiyi, sofrayı ve toplum sağlığını da doğrudan etkiliyor.'

COP31 sürecine de değinen Şahin, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu sürecin gençler açısından tarihi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Şahin, 'COP31 yalnızca diplomatik bir süreç değildir. Bu süreç, gençlerin, şehirlerin, üniversitelerin, özel sektörün ve tüm paydaşların birlikte yol alacağı yeni bir dönemin kapısını açmaktadır. Gaziantep olarak bu sürece hazır olmak, yerelden güçlü katkı sunmak ve gençlerimizin sesini daha görünür hale getirmek istiyoruz' dedi.

İklim elçilerinin bu süreçte çok önemli bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Şahin, 'Sizler yalnızca bir programa katılan gençler değilsiniz. Sizler, iklim elçisi iradesiyle düşünen, çözüm üreten ve geleceğe yön verecek bir neslin temsilcilerisiniz. Yarın bu ülkenin yöneticileri sizler olacaksınız' diye konuştu.