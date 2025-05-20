Bursa Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla binlerce kişinin katılımıyla kortej yürüyüşü düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Fomara Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe katılan coşkulu kalabalık, söylenen marşlar eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Osmangazi Meydanı’na kadar ilerledi.

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, düzenlediği kortej yürüyüşü ile caddelere taşıdı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 106’ncı yılında, 7’den 70’e yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Fomara Meydanı’ndan saat 19.19’da başladı. Bando eşliğinde yürüyen vatandaşlar, metrelerce uzunluğunda Türk bayrağı ve Bursaspor bayrağı taşıdı. Coşkulu kalabalık, marşlar eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Osmangazi Meydanı’na kadar yürüdü. Osmangazi Halk Dansları Topluluğu üyelerinin yöresel kıyafetler ile katılarak renk kattığı korteje, Bursasporlu taraftarlar da katılım sağladı. Kortej güzergahı boyunca vatandaşlar balkonlardan ve yol kenarlarından alkışlarla korteje destek verirken, Osmangazi adeta bayram yerine döndü. Katılımcıların hep bir ağızdan söylediği marşlar, milli birlik ve beraberliğin en güçlü yansımalarından biri oldu.

“ÜLKEMİZİN ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLARI GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE BOZACAĞIZ”

19 Mayıs coşkusunun caddelere sığmadığı yürüyüşe, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı açıklamada, “Atamızın gençlere armağanı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, gençlerimiz ile birlikte kutluyoruz. 7’den 70’e yüzlerce Bursalı vatandaşımız ve Bursasporlu taraftarlarımız ile 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşadık. Şunu çok iyi biliyoruz ki 106 yıl önce Atatürk ve silah arkadaşları Samsun’a indiklerinde, zaferden ve başarıdan bir gün olsun şüphe etmedi. Önce kendileri inandı, sonra da bu ülkenin insanlarını zafere inandırdılar. Kurtuluş Savaşı’nı da kazanarak bizim bugün özgür bir şekilde 19 Mayıs’ı kutlamamızı sağladılar. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. O gün emperyalist devletler tarafından oynanan oyunların, bugün de oynandığının farkında olmalıyız. Önderimiz ve ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında ülkemizin üzerinde oynanan oyunları geçmişte olduğu gibi bugün de bozacağız. Atatürk’ün cumhuriyeti ve geleceği emanet ettiği gençlerimiz, cumhuriyete de, Atatürk’e de bayramına da sahip çıkıyor. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim; 100 yıl önce emperyalist devletler hain planlarını nasıl uygulayamadılarsa, bugün de uygulayamayacaklar. Bunun en büyük güvencesi de gençlerimizdir. Tüm gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi.

BURSASPOR TARAFTARLARI DA KORTEJE KATILDI

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yürüyüşte kendilerine eşlik eden Bursaspor Taraftar Derneği üyelerine de ayrıca teşekkürlerini sundu. Bursaspor’un şampiyonluğunu bir kez daha kutlayan Başkan Aydın, “Bursasporumuz hakkettiği yer olan Süper Lig’e iki yıl içerisinde yükselecektir. Ardından da asıl hedefimiz olan Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacağız” dedi. Bursasporlu taraftarlar da ‘Büyük Başkan’ tezahüratları ile Başkan Aydın’a sevgi gösterinde bulundu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, kortej Osmangazi Meydanı’na vardığında zirve yaptı. Osmangazi Meydanı’nda kurulan sahnede korteji bekleyen Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu, kortejin gelmesiyle birlikte İzmir Marşı’nı çaldı. Kortejdeki yüzlerce kişi de marşa hep bir ağızdan eşlik etti. Osmangazi Meydanı’ndaki kutlama programı, sevilen şarkıcı Bahtiyar Özdemir konseri ve 90’lar Partisi ile devam etti. Konser alanını dolduran Osmangazililer için son dönemin en çok dinlenen şarkılarını seslendiren Özdemir, enerjisi ve sahne performansıyla hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Üç gün boyunca süren 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 90’lar Partisi ile sona erdi.