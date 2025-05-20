Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Burulaş'ın sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varamaması ardından bugün itibariyle Bursa'da toplu ulaşımın aksamadan sürdürülebilmesi için bir açıklamada Burulaş'tan geldi.BURSA (İGFA) - Burulaş, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada, 20 Mayıs Salı günü saat 8.00 itibariyle BursaRay'ın yüzde 90,6 kapasite ile Bursa halkın güvenli ve verimli şekilde hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi adına Özel Halk Otobüsleri ile destek sağlandığı belirtilirken, "BURULAŞ otobüslerimizin de tam kapasite ile hizmet verebilmesi için gerekli tüm teknik ve operasyonel çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Bursa'mızda size kesintisiz hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.