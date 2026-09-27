Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026'nın ocak-eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine düzenli doğal gaz desteği sağlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2026 yılı ocak-eylül döneminde toplam 620 bin 464 hak sahibine 1 milyar 82 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilen doğal gaz desteğinin, 2023 yılında düzenli sosyal yardımlar kapsamına alındığını hatırlattı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Bakan Göktaş, destekten yararlanmak isteyen hanelerde başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden programa başvurması, doğal gaz arzı bulunan ilçe veya beldede ikamet etmesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliği kararı verilmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşların, her ödeme döneminde yeniden başvuru yapmadan destekten yararlanabildiğini ifade eden Göktaş, faturaların e-Devlet üzerinden ve eailem.aile.gov.tr adresindeki fatura ödeme hizmeti kullanılarak ödenebildiğini aktardı. Destekten ayrıca Aile Kart ile Halkbank şubeleri ve TAM ATM kanalları üzerinden de faydalanılabildiği kaydedildi.

Destek tutarlarının sıcaklık farkları dikkate alınarak illere göre değiştiğini belirten Göktaş, program kapsamında 2026 yılının ilk 9 ayında yapılan ödemelerin sosyal destek ağının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.