Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğinde 'Nutuk'un Işığında Cumhuriyeti Anlamak' konulu panel düzenledi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi'de Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde gerçekleşen 'Nutuk'un Işığında Cumhuriyeti Anlamak' konulu panele; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Sultan Yurdanul, Yenikuşak Köy Enstitüleri Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü, Ulusal Günler Platformu Koordinatörü Ali Küçüksarı, Makine Mühendisleri Odası, Eğitim-İş Sendikası Temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katılım gösterdi.

Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Sosyolog Mutlu Çınar, 'Atatürk'ün Nutuktaki İfadeleri ile Cumhuriyete Giden Süreç' temasını işlerken, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Mehmet Tahir Baştaymaz da, 'Atatürk'ün Mes'ut, Muvaffak, Muzaffer ve Müreffeh Bir Türkiye Hayali Cumhuriyet' konusuna değindi.

Atatürk'ün çağının çok ötesinde bir aydın ve düşünce insanı olduğunu söyleyen Baştaymaz, 'Atatürk, asker olmasına rağmen bir filozof titizliğiyle okumuş, dünyanın fikir hareketlerini izlemişti. O, Türk halkının ancak özgür iradesiyle, kendi kaderine sahip çıktığında yükselebileceğini biliyordu. Cumhuriyet onun gözünde yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletin onuruydu. Halkın efendi olduğu, bireyin yurttaş kimliğiyle değer kazandığı yeni bir çağın kapısıydı. Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'dan Ankara'ya uzanan yol, aslında bir milletin yeniden doğuş yoluydu. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözüyle bu yürüyüşün anlamı ebedileşti. Türkiye, laik ve demokratik Cumhuriyet'ine kavuştu. Atatürk'ün en büyük ülküsü, 'mutlu, müreffeh ve muzaffer' bir toplum yaratmaktı. Ve o, bu hayali gerçeğe dönüştürmüştür' dedi.

Konuşmaların ardından dernek temsilcileri Cumhuriyet coşkusunu nutuk okumalarıyla taçlandırırken, katılımcılar böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.