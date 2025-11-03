Ankara'da Keçiören Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 'Babam Geri Döndü' adlı tiyatro oyununa ikinci kez ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenen iki perdelik komedi, Ankara'da Keçiörenli sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer de sanatseverlerle birlikte oyunu izledi.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Orhan Şeref Ayça'nın üstlendiği oyun, yaşamını sanata adamış bir tiyatro sanatçısı olan Remzi'nin hikâyesini konu alıyor. Ailesinin beklentileri ile geçim sıkıntısı arasında sıkışan Remzi'nin, talihsiz bir kaza sonucu inşaat çukuruna düşmesiyle gelişen olaylar izleyiciye hem mizahi hem de duygusal anlar sundu. Oyunda Orhan Şeref Ayça, Tugay Tekeci, Nuray Tuncel, Masal Tanem Ayça, Berra Akbağ, Aylin Fidan ve Muhammed Çubuk rol aldı. Oyuncuların doğal ve samimi performansları izleyicilerden beğeni topladı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Keçiören Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerine verdiği önemi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Sanatseverler, bu tür çalışmaların toplumun her kesimine hitap ettiğini belirterek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.