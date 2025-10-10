Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında vatandaşların nefes alabileceği, doğayla iç içe vakit geçirebileceği modern park projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapımı süren Demirtaş İsmet Kutlay Parkı ile yeni inşa edilen Ovaakça Çeşmebaşı Parkı, tamamlandığında bölge halkına konforlu ve estetik yaşam alanları sunacak.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Demirtaş İsmet Kutlay Parkı'nı modern dokunuşlarla yenileyerek mahalle sakinlerine güvenli, ferah ve kullanışlı alanlar kazandırmayı hedefliyor. Demirtaş Barbaros - İsmet Kutlay Parkı, doğayla uyumlu peyzajı ve dengeli tasarımıyla bölgeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Toplam bin 780 metrekarelik alana sahip projede,1.025 metrekarelik kısım yeşil alan olarak planlanırken, 755 metrekarelik sert zemin bölümünde yürüyüş yolları ile oturma alanları yer alacak. Park tamamlandığında ise mahalle sakinlerinin buluşma ve dinlenme noktalarından biri olacak.

Bunun yanı sıra Ovaakça Mahallesi'nde sıfırdan yapımı gerçekleştirilen Çeşmebaşı Parkı da kısa süre içinde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacak. Toplam bin 925 metrekarelik alanda hayata geçirilen projede; muhtarlık binası, sağlık ocağı, 75 metrekarelik çocuk oyun alanı, 25 metrekarelik sert zemin ve 1.460 metrekarelik geniş yeşil alan yer alacak. Her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanan park, tamamlandığında bölgeye hem işlevsel hem de göz alıcı bir değer kazandıracak.