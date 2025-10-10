TARSİM Heyeti, TDSYMB ve TÜDKİYEB'in yeni başkanlarına hayırlı olsun ziyareti yaptı. Genel Müdür Bekir Engürülü, tarım sigortasının hayvancılığın sürdürülebilirliği ve risklere karşı önemli bir güvence olduğunun altını çizdi.

ANKARA (İGFA) - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM Heyeti, Ankara'da Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin (TÜDKİYEB) yeni genel başkanlarına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek, başarı temennilerini paylaştı.

Genel Müdür Bekir Engürülü ziyaretlerde, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanı İlhan KÖTEN'e ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Turan Saldırıcıer'e, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında paydaş kurumların önemli bir rol üstlendiğini aktararak; tarım sigortasının ülkemizde önemli bir faaliyet alanı olan hayvancılığın sürdürülebilirliği için yetiştiricilerin karşılaşabilecekleri doğal afetlere, çeşitli risklere ve hastalıklara karşı önemli bir güvence olduğunu vurguladı.