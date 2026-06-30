Bursa Osmangazi Belediyesi'nin 'Genç Sahne' tiyatro atölyesinde eğitim alan gençler, Greg Kotis'in 'Sidikli Kasabası' oyununu başarıyla sahneleyerek izleyicilerden büyük alkış toplarken, dönem sonunda sertifikalarını da teslim aldı.

BURSA (İGFA) -Bursa Osmangazi Belediyesi'nin genç yetenekleri sanatla buluşturduğu tiyatro atölyesi olan 'Genç Sahne' kapsamında bir yıl boyunca eğitim alan öğrenciler, dönem sonunda sahneledikleri 'Sidikli Kasabası' adlı oyun ile emeklerini Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Dünyaca ünlü oyun yazarı Greg Kotis tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Gözde Akın'ın üstlendiği oyun, izleyicilere bir yandan düşündüren, diğer yandan keyifli anlar yaşatan güçlü bir sahne performansıyla taçlandı.

Toplumsal düzen, bireyin hak arayışı ve insan ilişkileri üzerine düşündürücü göndermeler içeren oyunu Bursalı sanatseverler ilgi ile takip ederken, genç oyuncuların sahnedeki doğal performansları, enerjileri ve karakterlere kattıkları özgün yorumlar seyircilerden büyük alkış aldı.

Oyunun ardından eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından takdim edildi. Sertifika töreninde büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, uzun süren eğitim dönemini alkışlar eşliğinde tamamladı.

'HEPSİ ÖZGÜN KİŞİLİKLERİYLE OYUNA DEĞER KATTILAR'

Yaklaşık sekiz aylık yoğun bir çalışma sürecinin ürünü olan oyun hakkında açıklamalarda bulunan yönetmen Gözde Akın, öğrencilerle verimli bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

Sanatın, tiyatronun gücünü sahnede bir kez daha gördüklerine işaret eden Akın, 'Yaklaşık 8 aydır çocuklarla çalışıyoruz. Bu onlarla ikinci oyunumuz. 3 ayda bir kısa bir oyun çalıştık. Şimdi de bütün sene boyunca emeklerini sergileyecekleri bir oyunun içindeyiz. Hepsi özgün kişilikleriyle oyuna değer kattılar' diye konuştu.

Sanata ve gençlerin kültürel gelişimine verilen desteğin önemine dikkat çeken Akın, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'e ilgilerinden dolayı teşekkür etti.