Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine katılan 94 itfaiye personeli aday memurluk süreçlerini başarıyla tamamladı. Asaletleri tasdik edilen personel, düzenlenen törende 'Devlet Memurları Yemini' ederek görevlerine resmen başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin her noktasında olası afet ve acil durumlara karşı görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yeni personel alımlarıyla gücüne güç kattı. Müdahale hızı ve hizmet kalitesiyle Türkiye'deki birçok itfaiye teşkilatına örnek olan Büyükşehir İtfaiyesi, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Artan kapasitesiyle vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma noktasında daha hızlı ve etkili müdahale imkânı sunan teşkilata 94 yeni personel katıldı. Böylece toplam personel sayısı 645'e yükseldi.

KURUMSAL AİDİYET GÜÇLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen törende, yeni itfaiyecilerin üstleneceği mesleki sorumluluklara dikkat çekildi. Programda konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, belediyenin insan odaklı ve nitelikli kamu hizmeti anlayışı doğrultusunda personelin mesleki gelişimine büyük önem verdiğini belirtti. Bayram, kurumsal aidiyetin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

İtfaiyeciliğin büyük fedakârlık, cesaret ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çeken Bayram, 'İtfaiyecilik, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her an göreve hazır olmayı gerektiren onurlu bir meslektir. Bugün ettiğiniz yemin, kamu hizmetine bağlılığınızın önemli bir göstergesidir. Görev hayatınız boyunca tarafsızlık, dürüstlük ve özveriyle hareket edeceğinize inanıyorum' dedi.

'VATANDAŞLARIN UMUDUSUNUZ'

İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu ise itfaiyeciliğin yalnızca teknik bilgi ve fiziksel yeterlilikten ibaret olmadığını vurgulayarak, bu mesleğin aynı zamanda vicdan, disiplin ve adanmışlık gerektirdiğini ifade etti. İslamoğlu, 'Her göreve çıkarken vatandaşlarımızın umudu oluyorsunuz. Bu bilinçle hareket ederek Kocaeli halkına en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğinize inanıyorum. Asaletinizin hayırlı olmasını diliyor, görevlerinizde başarılar temenni ediyorum' ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 94 itfaiye personeli 'Devlet Memurları Yemini' ederek resmen göreve başladı. Tören, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.