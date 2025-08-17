Edirne’nin Keşan ilçesinde içme suyu ihtiyacını karşılayan Kadıköy Barajı’nda doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle yüzde 1’in altına geriledi. Yaklaşık 3,5 aylık su rezervinin kaldığı ilçede, Keşan Belediyesi su tasarrufu çağrısı yaptı ve yeni kuyu çalışmaları başlattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’ın içme suyu kaynağı Kadıköy Barajı’nda su seviyesi kritik bir noktaya ulaştı. 56 milyon metreküp kapasiteli barajda sadece 2 milyon metreküp su kalırken, bunun 1 milyon 600 bin metreküpü canlı yaşamı için ayrılan “ölü hacim” olarak değerlendiriliyor.

SON 65 YILIN EN KURAK DÖNEMİ

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara, bölgenin son 65 yılın en kurak dönemini yaşadığını belirterek, “Barajda 400 bin metreküp kullanılabilir su var. Günlük 11 bin metreküp tüketimle, baraj ve Kumdere’deki 15 su kuyusuyla birlikte ilçenin yaklaşık 3,5 aylık suyu kaldı” dedi.

Kara, su kesintilerine gitmeden kurak dönemi atlatmayı hedeflediklerini vurguladı. İlçeye verilen suyun yüzde 65’inin Kumdere’deki kuyulardan sağlandığını ifade eden Kara, “Bu su, Kadıköy Barajı’ndan gelen suyla birleşip depolara ulaştırılıyor. Yeni kuyular açmak için çalışmalara başladık. Aralık ayına kadar idareli gidersek sorun yaşamayız” diye konuştu.

Suyun her damlasının değerli olduğunu vurgulayan Kara, vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı:

“Büyük şehirlerde su kesintileri başladı, umarım biz bu duruma düşmeyiz. Halı ve araç yıkama, bahçe sulama gibi faaliyetlerden kaçınılmalı. Barajımız bitmek üzere, suyu idareli kullanmazsak kesintiler kaçınılmaz.”