Osmangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği felsefe buluşmaları, bu hafta da düşünce dünyasına ışık tutan önemli bir başlığa ev sahipliği yaptı. Programda, insanlık tarihinin en çarpıcı kavramlarından biri olan 'başkaldırı' çok yönlü bir bakış açısıyla ele alındı.

BURSA (İGFA) - Şadırvanlı Han Felsefe Konferansları kapsamında düzenlenen etkinlikte, alanında uzman akademisyenler Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde Albert Camus'nün 'Sisyphos Mitosu' üzerinden başkaldırı kavramını ve günümüz politikasındaki yansımalarını masaya yatırdı.

Düşünce tarihinin en çarpıcı sorgulamalarından biri olan başkaldırı, hem felsefi boyutlarıyla hem de günümüz politik atmosferindeki yansımalarıyla kapsamlı biçimde tartışıldı.

Akademisyenler, öğrenciler ve felsefeye ilgi duyan çok sayıda vatandaşın yoğun katılım gösterdiği programda, 'Günümüz politik ortamında, politik bir tavır olarak doğru anlaşılmış Casmüs'cü anlamda bir başkaldırı anlayışı iş görür mü?' sorusuna cevap arandı.

Derin bir sorgulamaya kapı aralayan programın moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Metin Becermen üstlenirken, Bursa Uludağ Üniversitesi Sistematik Felsefe Anabilim Dalı Başkanı Ogün Ürek, başkaldırı kavramını felsefi temeller çerçevesinde kapsamlı biçimde ele aldı.

Başkaldırının insanı en değerli ve önemli yapan özelliği olduğunu söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi Sistematik Felsefe Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ogün Ürek, 'Bugün ana kavramımız başkaldırı. Başkaldırı, bir tutum ve tavır olarak bana kalırsa insanı insan yapan en önemli ve en değerli özelliktir. Başkaldırmak; 'hayır' demek, 'artık bu kadar da değil' diyebilmektir. Bu noktada en önemli mesele, 'hayır' demeyi unutmamaktır. Çünkü 'hayır' demeyi unutmuş bir toplumun ne kendisine ne de başkalarına faydası olur. Peki ne yapmalıyız? Yapmamız gereken aslında çok açık. Çocuklarımıza okul öncesi dönemden başlayarak 'hayır' demeyi öğretmeliyiz. Ancak bunu bilinçli bir şekilde, neye ve neden 'hayır' dediğimizi açıklayabilecek bir dil ile yapmalıyız. Çocuklarımız gerektiğinde 'hayır, ben bunu yapmam' ya da 'hayır, sen bunu bana yapamazsın' diyebilmelidir. Eğer bunu başaramazsak, toplum olarak 'hayır' demeyi unuturuz. 'Hayır' demeyi unutan bir toplumdan ise kimseye bir fayda gelmez' şeklinde konuştu.

'BAŞKALDIRI YALNIZCA BİR KAVRAM DEĞİLDİR'

Günümüz sorunları üzerine başkaldırıyla ilgili konuştuklarını belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Metin Becermen ise, 'Başkaldırı, yaşadığımız koşullar bakımından bugün ihtiyaç duyduğumuz temel kavramlardan biridir. Ancak başkaldırı yalnızca bir kavram değil; aynı zamanda eylemleri de beraberinde getiren bir zemin sunar. Dolayısıyla biz de bu zeminin ne anlama geldiğini, nasıl kurulabileceğini ve neden önemli olduğunu birlikte düşünmeye çalıştık. Bu çerçevenin önemini özellikle vurgulamak istedik' ifadelerini kullandı.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve Bursa Felsefe Kulübü Başkanı Gürkan Kaya, program sonunda akademisyenlere günün anısına plaket ve teşekkür belgeleri takdiminde bulundu.