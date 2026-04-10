SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kadın Kadına' projesi, 16 ilçede kırsal mahallelerde kadınlarla buluşarak aile içi iletişim, psikolojik dayanıklılık ve sağlıklı yaşam başlıklarında farkındalık oluşturuyor. Uzman ekiplerin gerçekleştirdiği söyleşiler Akyazı, Sapanca, Geyve ve Erenler'de yoğun katılımla devam etti.

İLÇE İLÇE FARKINDALIK BULUŞMALARI

Büyükşehir'in uzman sosyolog, psikolog ve diyetisyenlerinin ilçe ilçe gezerek farkındalık söyleşileri gerçekleştirdiği projede son olarak, Akyazı, Sapanca, Geyve ve Erenler'de bir araya gelindi. Söyleşilerde aile içi iletişim becerilerini, aile bağlarını güçlendirmeyi, sevgi ve saygı dengesi, sınır koyma, psikolojik dayanıklılık ve sosyal destek konuları işlendi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN DAVET

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Uzman sosyolog, psikolog ve diyetisyenlerimizle şehrimizin 16 ilçesinde, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan kadınlarla bir araya gelerek aile içi huzur ve sağlıklı yaşamı destekleyen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ekiplerimizin sizleri mahallelerinizde ziyaret etmesini isterseniz, 444 40 54 (Dahili: 3714- 3715) numaralı hattan bizimle iletişime geçebilirsiniz' ifadelerine yer verildi.