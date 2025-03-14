Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, iftar sonrası Çırpan Mahallesi’nde ev ziyaretleri yaptı. Başkan Aydın, ziyaret ettiği her iki evde de hane halkları tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayının sevincini ve coşkusunu Osmangazililer ile paylaşmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği sosyal belediyecilik çalışmalarıyla herkesin takdirini toplayan Başkan Aydın, gerek iftar sofraları kurarak, gerekse de iftar sonrası ev ziyaretleri yaparak halkın içerisinde olmaya önem veriyor.

Başkan Aydın, iftar sonrası yaptığı ev ziyaretleri kapsamında Çırpan Mahallesi’nde ikamet eden Kandil ve Yıldız ailelerinin misafiri oldu. Her iki ailenin fertleri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanan Başkan Aydın, hane halkları ile yakından ilgilendi ve uzun uzun sohbet etti.

“Çok güzel bir başkan seçmişiz”

İlk olarak Fatma ve Hüseyin Kandil çiftinin evlerine konuk olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ailenin istek ve sıkıntılarını dinledi. Kısa süre önce bir rahatsızlık geçiren Hüseyin Kandil’e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Aydın, ihtiyaç durumunda her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Aydın’ın ziyaretiyle büyük mutluluk yaşayan Kandil ailesi, “Çok güzel bir başkan seçmişiz. Bunun için çok mutluyuz. Ziyaretiniz ile bizleri hem duygulandırdınız hem de gururlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık” diye konuştu.

“Bize güvenen hiç kimsenin güvenini boşa çıkarmayacağız”

Başkan Aydın’ın ev ziyaretlerindeki ikinci adresi ise aynı mahallede ikamet eden Yıldız ailesi oldu. Oldukça sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ev ziyaretinde, aile fertlerine bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Başkan Aydın, “Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler ise paylaştıkça çoğalır. Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Yavaş yavaş ilçemizdeki bütün sorunları çözüyor ve ihtiyaçları gideriyoruz. Bize güvenen hiç kimsenin güvenini boşa çıkarmayacağız” dedi. Yıldız ailesi de evlerine yapmış olduğu ziyaretten dolayı Başkan Aydın’a teşekkür ederek, “Evimize sefa getirdiniz” dedi.